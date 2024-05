Tom Brady dice que no le gustó haber afectado a sus hijos por su famoso roast

Aunque le encantó la idea de reírse de sí mismo, Tom Brady reflexionó y aceptó que los chistes que se hicieron en su exitoso roast The Greatest Roast of All Time: Tom Brady afectaron de manera indirecta a sus hijos, situación que no pensó pudiera darse.

El ex jugador de la NFL aseguró en un podcast que, aunque las bromas fueron graciosas, el efecto que tuvo en sus hijos Vivian, de 11 años, y Benjamin, de 14, le hizo arrepentirse.

“Amé cuando las bromas fueron acerca de mí, pensé que fueron muy graciosas, pero no me gustó el efecto que tuvo en mis hijos, fue la parte más difícil. El aspecto agridulce de cuando haces algo que crees que será de una forma y de repente te das cuenta que no lo volverás hacer por la manera en que afectó a la gente que me importa”, dijo Tom Brady en el podcast de The Pivot.

En el show, famosos como Kevin Hart, Julian Edelman, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Drew Bledsoe, Randy Moss y Kim Kardashian, se mofaron sobre el matrimonio que el estadounidense tuvo con Gisele Bündchen.

Y aunque en los chistes no se mencionó a los hijos de la pareja, sí se nombró a la modelo brasileña, lo que, de acuerdo con reportes en sitios de Internte, decepcionó a su ex esposa.

Brady dijo que aceptó el roast porque le gustaba la idea de que las personas se rieran de él por cosas relacionadas con su carrera, pero al final, esto que vivió lo tomará como una lección de vida.

“De cierta manera te hace un mejor padre pasar por ello. A veces eres ingenuo, no sabes. Cuando acepté, amo cuando la gente se burla de mí. Siempre he dicho cuando pasé por lo del ‘Deflategate’ en 2015 y 2016, miré tres cosas en televisión: miré la Premier League, miré golf y miré shows de comedia, porque cada que veía SportsCenter, era como ‘¿estás bromeando?’, solo quería reír”.

“Quería hacer el roast porque Jeff Ross se convirtió en alguien que conocía, solo no ves la imagen completa todo el tiempo. Es una buena lección para mí como padre”.

¿Cuáles fueron los chistes?

Durante el programa se burlaron de la pareja con chistes sobre los anillos del Super Bowl de Brady y de su actual vida.

“Te mereces la vida de soltero porque no tuviste elección. Gisele te dio un ultimátum, te dijo que te retiraras o se acabó", dijo Kevin Hart.

“Cuando tienes la oportunidad de tener ocho o nueve anillos del Super Bowl, y todo lo que te costará es tu esposa y tus hijos. Tienes que hacer lo que carajo tengas que hacer. ¿Me entiendes?”.