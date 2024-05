¿Gisele Bündchen se enojó por chistes en un show sobre su separación de Tom Brady?

Aunque era un formato roast, al parecer, Gisele Bündchen se enojó y mostró decepción por haberse hablado a la ligera de su separación de la ex estrella de la NFL, Tom Brady.

De acuerdo con People, en el pasado The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, en donde estuvo él, y que tuvo lugar en el Kia Forum de Inglewood, California, se hicieron chistes sobre el matrimonio que la modelo no vio bien.

“La prioridad de Bündchen es apoyar a sus hijos que se vieron afectados por el contenido irresponsable que se emitió", dijo un allegado a Bündchen.

¿Qué fue lo que se dijo?

Según reportes, durante el programa, en el que participaron Kevin Hart, Julian Edelman, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Drew Bledsoe, Randy Moss y Kim Kardashian, se mofaron de la pareja con chistes sobre los anillos del Super Bowl de Brady y de su actual vida.

“Te mereces la vida de soltero porque no tuviste elección. Gisele te dio un ultimátum, te dijo que te retiraras o se acabó", dijo Kevin Hart.

“Cuando tienes la oportunidad de tener ocho o nueve anillos del Super Bowl, y todo lo que te costará es tu esposa y tus hijos. Tienes que hacer lo que carajo tengas que hacer. ¿Me entiendes?”.

Tom Brady llegó al evento realizado en el Kia Forum, de Inglewood, California. Getty Images

Este tipo de comentarios desataron el enojo en Bündchen por lo que se mostró profundamente decepcionada al considerarlos un retrato irrespetuoso sobre su familia, de acuerdo con la fuente consultada.

Gisele Bündchen y el ex futbolista tuvieron dos hijos en su matrimonio: Vivian, de 11 años, y Benjamin, de 14.

¿El enojo fue tal que Gisele no acudió a la Met Gala?

Una de las grandes ausentes de la edición 2024 de la Met Gala fue la modelo Gisele Bündchen, quien año con año era protagonista de la famosa alfombra neoyorquina.

Se dice que debido al show en el que se hicieron los chistes, la brasileña optó por quedarse en casa de Miami con sus hijos y resguardar su privacidad.