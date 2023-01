Shakira se molesta con Piqué por mostrar a su hijo en un video

La cantante colombiana se molestó con su ex por mostrar a su hijo en un video sin su permiso.

Parece que los conflictos entre la ex pareja no terminan tras su separación, a pesar de haber llegado a un acuerdo por la custodia de los pequeños, Shakira y Piqué siguen arrastrando problemas. Ahora, se dio a conocer que la colombiana se enfadó con el ex futbolista por mostrar a su hijo Milan en un video promocional de la “Kings League”, liga de fútbol virtual presidida por su padre.

El pequeño de nueve años participó en el streaming organizado por Piqué. A la cantante no le pareció que Piqué exponga a su hijo en una plataforma multitudinaria sin su autorización previa. Así lo hizo saber desde su oficina de comunicación.

“Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto”.

En su faceta de empresario, este sábado, Piqué organizó un evento de la Kings League, una liga de fútbol virtual protagonizada por streamers y ex jugadores, donde entre reconocidos influencers, participó Milan, quien mostró una gran actitud frente a los micrófonos ganándose el cariño de los presentes por su gran simpatía.

Te puede interesar: EL HIJO DE MICHELLE RENAUD SORPRENDE POR SU GRAN CAMBIO DE LOOK

SHAKIRA ESTÁ EN PROBLEMAS CON LOS PAPÁS DE PIQUÉ POR ESTA RAZÓN

El regalo de reyes de Maite y Andrés