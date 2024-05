Sophie Turner rompió el silencio sobre su divorcio con Joe Jonas y reveló que Taylor Swift la salvó

A mediados de 2023, Sophie Turner y Joe Jonas hicieron pública su decisión de divorciarse tras cinco años casados y dos hijas en común. Pese a que en un inicio aseguraron que la ruptura se dio en los mejores términos, conforme pasaron los días surgieron diversas versiones que apuntaron a que las cosas no estaban tan bien como aparentaban.

Tras meses de polémicas filtraciones sobre sus respectivas paternidades y una demanda por la custodia de las niñas, Sophie finalmente dio sus primeras declaraciones respecto a todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Las nuevas revelaciones que hizo Sophie Turner sobre cómo atravesó la separación con Joe Jonas

Durante una conversación con British Vogue, Sophie Turner se sinceró acerca de la atención mediática que generó su divorcio, especialmente cuando se volvió blanco de ataques y cuestionamientos respecto a si realmente era una “madre desobligada”, como circuló en una serie de filtraciones.

“Hubo días en los que no sabía si lo iba lograr. Llamaba a mi abogado y le decía que no podía hacerlo, simplemente no podía. Creo que nunca me sentí lo suficientemente fuerte para defenderme”, expresó la actriz de “Game of Thrones” sobre cómo fueron para ella las primeras semanas posteriores a la separación.

La actriz reveló que Taylor Swift fue clave en los primeros meses después de su divorcio Getty

Ante la ola de críticas que le valieron estas aseveraciones sobre su maternidad, Sophie recordó que encontró la fortaleza para hacerle frente a la situación en sus hijas, luego de que una persona cercana a ella le recordara que todo lo que hiciera de ahora en adelante, debía ser pensando en las niñas.

Cómo fue que Taylor Swift la ayudó a ella y a sus hijas

Un giro inesperado que dio la separación de Sophie Turner y Joe Jonas, fue la amistad que Taylor Swift forjó con la actriz. Esto debido a que hasta antes del divorcio, nunca antes se les había visto interactuando, lo que presuntamente estaba motivado en el hecho de que la cantante había tenido un romance con Joe durante su juventud.

Los titulares se inundaron con fotografías de Sophie y Taylor cenando en un exclusivo restaurante de Manhattan, imágenes en las que parecían dos amigas que llevaban años conociéndose.

“Taylor fue una heroína absoluta para mí este año”, externó Sophie sobre Swift, que además de ofrecerle un hombro para desahogarse, le abrió las puertas de su casa para que ella, Willa y Delphina, sus hijas, no tuvieran que hospedarse en un hotel. Ya que cabe mencionar, la residencia permanente de la entonces familia Jonas Turner, se encontraba en Reino Unido y habían viajado a Estados Unidos para que Sophie y Joe cumplieran con sus respectivos compromisos.

Respecto a qué opinión tiene de Swift ahora que la conoce y tras haber recibido esta muestra de empatía tan conmovedora, Sophie aseguró que su ayuda fue invaluable. “Nunca he estado más agradecida con nadie que con Taylor. Ella nos dio un hogar y un espacio seguro. Realmente tiene un corazón de oro”, finalizó la artista británica, que se sabe, sigue firme en la contienda legal por la custodia de las niñas.