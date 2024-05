Christian Nodal recordó el emocionante momento en el que se enteró de que Cazzu estaba embarazada

En medio de los rumores de su separación, Christian Nodal reafirmó el gran amor que siente por Cazzu, su actual pareja y madre de su primogénita, con una serie de revelaciones sobre su relación que dejaron ver la complicidad que hay entre ellos. Esta conexión que el cantante asegura, tuvieron desde el primer momento, se fortaleció cuando recibieron la noticia de que se convertirían en padres, un instante que atesora en sus recuerdos más preciados.

Así fue el día que Christian Nodal supo que Cazzu estaba embarazada

Durante una sincera conversación con Luz García, Christian Nodal revivió el día en que se enteró de que sería papá, una noticia que, aunque no esperaba, inundó su vida de felicidad y lo iluminó hacia un futuro brillante.

“Estábamos en Japón y recuerdo que ella no se sentía bien, entonces me dijo: ‘creo que tengo que hacerme una prueba de embarazo’. Fueron tres pruebas las que se hizo, y yo las veía, con las tres decía ‘negativo’. Pero me puse a ver la caja y obvio no le entendía, estaba todo en japonés, hasta que usé el traductor y vi que en realidad las tres eran positivas”, expresó el sonorense con una notable sonrisa en el rostro, producida por todos los sentimientos que ha experimentado desde que supo de la existencia de Inti.

¿Cómo tomaron la llegada de Inti?

Este episodio marcó para siempre sus vidas, pues significó que ambos fueron conscientes de que serían padres de un ser procreado con todo el amor y esperado con inmensa alegría. Todo esto incluso si nunca antes habían platicado de formar una familia, ya que tal como el cantante le dijo a García, su relación inició de una manera peculiar.

Inti, la primogénita de Nodal y Cazzu nació en septiembre pasado Instagram

Lo anterior debido a que Cazzu estaba renuente en un inicio a formalizar, lo que no detuvo a Christian, quien estaba decidido a que quería estar con ella y puso en marcha una táctica de conquista para enamorarla, misma que rindió frutos y hasta el día de hoy los mantiene unidos.

Sobre la manera en que recibió personalmente la paternidad, Christian Nodal confesó que sí fue algo que lo tomó con sorpresa, pues para ese momento aún no lo tenía pensado. Sin embargo, tampoco era algo que le asustara o de lo que huyera, así que lo procesó con facilidad. “No me veía como papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”, declaró el artista.