Eugenio Derbez habla de su supuesta separación con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez fue cuestionado sobre los rumores de una posible separación con Alessandra Rosaldo y de manera contundente expresó, “pues sí vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos vamos a juntar y a la siguiente semana nos separamos porque estamos continuamente trabajando”, declaró.

Eugenio aceptó que no están juntos físicamente todo el tiempo, insistió en que eso no significa una ruptura. “Estamos juntos en la marcha, por lo que son rumores”.

Esta es una dinámica común en su relación, debido a que ambos están trabajando en proyectos diferentes, pero suelen hacer un espacio para dedicarle tiempo a su matrimonio, el cual sigue vigente.

El actor aprovechó también para hablar sobre su participación en manifestaciones en favor de los migrantes en Estados Unidos.

“Quiero decirles que no están solos, yo estuve en las marchas, pero en redes la gente nunca está contento. Que si vas a la marchas estás yendo por likes, me río porque casi no público lo que haga, pero esta ocasión sí era importante dar la cara y he estado usando mi redes para información, para gente que necesiten abogados”.