Armani Residences Masaryk: el nuevo referente de lujo exclusivo en la CDMX

Enclavado en el corazón de Polanco, en la icónica intersección de las avenidas Masaryk y Moliere, emerge una obra maestra del diseño residencial: Armani Residences Masaryk. Este desarrollo, impulsado por la visión innovadora del líder en desarrollo inmobiliario MiRA, la maestría arquitectónica de Sordo Madaleno Arquitectos y la elegancia emblemática de Armani/Casa, redefine el significado del lujo en la capital mexicana. Más que un complejo habitacional, es una declaración de estilo de vida —donde convergen diseño, exclusividad y confort absolutos.

Este desarrollo de prestigio, representa la expansión de Armani/Casa en la región, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario de alta gama con su característico estilo de elegancia atemporal, diseño sofisticado y materiales exclusivos.

Armani Residences está compuesto por tres edificios de cuatro pisos de altura que albergan 57 exclusivas residencias, con superficies que varían entre 150 y 453 metros cuadrados, todas con terrazas privadas. Diseñado para ofrecer un entorno de privacidad y exclusividad, el proyecto privilegia una escala arquitectónica armoniosa, integrándose de manera orgánica con su entorno. “Desde que concebimos Armani Residences Masaryk, nuestro objetivo ha sido claro: no sólo buscar construir tres edificios excepcionales en una ubicación única, también crear la máxima experiencia residencial de lujo, al tiempo que hacemos una declaración audaz en la recuperación urbana de la ciudad”, comenta Roberto Pulido, CEO de MiRA.

La arquitectura de Sordo Madaleno presenta con maestría una integración de elementos históricos con un lenguaje contemporáneo que se traduce en un diseño que respeta la identidad de Polanco al tiempo que introduce un concepto moderno e innovador de habitabilidad. Las fachadas restauradas a lo largo de Molière y Séneca se entrelazan con concreto pigmentado, logrando un balance entre lo clásico y lo atemporal. El uso estratégico de volúmenes y líneas puras da como resultado una estructura fluida, donde cada espacio ha sido concebido con un propósito estético y funcional.

Los ventanales de gran formato, con marcos de carpintería metálica, permiten una interacción armoniosa entre el exterior y el interior. La iluminación natural se convierte en un elemento de diseño que realza la serenidad de los espacios, mientras que la distribución de cada residencia prioriza la privacidad y el bienestar de sus habitantes.

El enfoque visionario de Giorgio Armani ha ido formando cada detalle de los interiores. Conocido por su estilo distintivo en la industria de la moda y del diseño de lujo, Armani ha llevado su filosofía de líneas sencillas, proporciones, materiales preciosos, acabados y tejidos finos a cada rincón de Armani Residences Masaryk. Su firma de diseño de interiorismo, Armani/Casa, ha curado meticulosamente cada detalle para asegurar un ambiente de elegancia y exclusividad. “To create something exceptional, your mind must be relentlessly focused on the smallest details,” asegura Giorgio Armani.

Todas las residencias han sido concebidas con una excepcional curaduría de materiales y acabados premium, aplicados en muros, pisos, techos y superficies arquitectónicas. Entre ellos destacan maderas nobles, piedras naturales como travertino, Azzurro Onyx y mármol Taj Mahal, así como pastas Marmorino y mallas finas Syntarqui, entre otros, que aportan textura, profundidad y evocan una sensación de serenidad y lujo discreto.