¿Qué dijo Piqué de la bruja que Shakira puso en su balcón?

Piqué no estuvo exento a reaccionar a la canción de Shakira con Bizarrap —misma que fue un dardo para el futbolista y su novia Clara Chía. El español incluso mostró el “reloj que dura toda la vida” en respuesta a la letra de la obra que sacó la colombiana a inicio de año, pero esto se ha vuelto una guerra-no-oficial. Ahora a Piqué está de nuevo en los titulares porque le preguntaron qué opina de la bruja que Shakira puso frente a la casa de su ex suegra.

Esto opinó Piqué de la bruja que Shakira puso frente a la casa de su mamá

Pocos días atrás un paparazzi encaró a Piqué para preguntarle qué piensa de las acciones de su ex. Se dio a conocer que la cantante tiene puesta una bruja de tamaño real en su balcón mirando hacia la cocina de la casa de sus ex suegros, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Asimismo, este detalle aparece en la music sessions 53: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. "¿Qué opinas con lo de la bruja que hay en el balcón de Shakira?”, preguntó un periodista de CHANCE Europa Press al futbolista que caminaba por la calle. Entonces Piqué decidió ignorarlo y pasar de largo ante los cuestionamientos. Por otro lado, a Montserrat Bernabeu también la han encarado las cámaras y los micrófonos. La madre de Piqué, presunta víctima de la bruja que tiene Shakira en su balcón, no ha dado comentarios al respecto. La misma agencia se le acercó y le cuestionaron si está deseando que “Shakira abandonase Barcelona y se asentase allí con sus nietos de una vez por todas”.

