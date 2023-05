Aunque Shakira apareció muy campante en su video surfeando desde Miami, la cantante se aseguró de tomar medidas de seguridad que la hagan disfrutar de su nuevo sitio de residencia —y evitar cualquier disturbio o alboroto por parte de su ex.

Shakira se ha vuelto muy pro haciendo surf! 🏄‍♀️ 😳 pic.twitter.com/7zRxmoMJOY — TIMOR (@HeyTimor) May 23, 2023

El cambio que hizo Shakira para estar más segura con sus hijos en Miami

De acuerdo con La Vanguardia, la colombiana decidió retirarse de lo que sus abogados en Barcelona tenían para ofrecerle, y presuntamente está buscando nueva representación legal con abogados norteamericanos.

¿Pero por qué habría pedido modificar su bufete de abogados? Según el medio, es porque las vacaciones de Sasha y Milan se verían afectadas en su nueva escuela en Estados Unidos, lo cual podría tomar Piqué como ‘excusa’ para hacerle cambios al acuerdo de la custodia. Recordemos que ésta estaba estipulada conforme un acuerdo para vivir sus días en España, pero se desconoce si hubo alguna modificación anterior a sabiendas de que Shakira deseaba irse del país con sus hijos.

"¿Qué queda, pues, por negociar entre Shakira y Piqué [...] Para comenzar, el reparto de vacaciones de verano de los hijos de la ex pareja. La ley permite la modificación o alteración del convenio en caso de alteración sustancial de las circunstancias que el documento prevé", mencionan en La Vanguardia. En el nuevo colegio de Sasha y Milan finalizarán las clases más tarde y el reparto de vacaciones cambiará. Esto mismo modificaría la agenda de visitas de Piqué, si no es que decide mover una pieza legal antes.

Presuntos mensajes de Piqué podrían dañar la imagen de Shakira

El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Antonio Rossi, dijo que Piqué no piensa demandar a su ex por mostrar a sus hijos en el reciente video musical de ‘Acróscito’, pero que tiene un ‘as bajo la manga’ con la que podría dañar la imagen de la colombiana.

“Piqué no va a ejercer acciones legales, por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí", mencionó Rossi, añadiendo, "él tiene un as bajo la maga para poder demostrar que las acciones de Shakira han afectado a sus hijos y demostrar que no han favorecido en su relación” (vía Prensa Libre).

Este as bajo la manga serían mensajes de texto con los que Piqué podría verse astuto: “y lo tiene en WhatsApp, porque está por escrito. Un mensaje que ha escrito Shakira y que Piqué tiene y podría utilizar para dañar la imagen de Shakira, donde quedaría claro que no quiso o pretendió que no tuvieran una buena relación con el padre, una vez iniciado el divorcio”, concluyó.

Cuando la agencia Europa Press le preguntó directamente a Piqué por estos mensajes de texto, el ex futbolista se reservó a guardar silencio. Estas noticias llegan después de que Gerard publicó la segunda selfie en Instagram con Clara Chía, lo cual fue blanco de comentarios.