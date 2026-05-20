Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan deuda millonaria por impagos de su mansión en Nueva York

El refugio de ensueño de Blake Lively se estaría transformando en una auténtica pesadilla, pues la mansión que compró en 2018 junto a su esposo, Ryan Reynolds, ahora los enfrenta a una millonaria deuda debido a presuntos impagos relacionados con la propiedad.

Fuentes cercanas aseguran que la propiedad, que alguna vez adquirieron como un refugio de tranquilidad y privacidad, se ha convertido en una nueva fuente de estrés para la pareja, incluso después de haber dejado atrás los conflictos legales que protagonizaron junto a Justin Baldoni.

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La deuda millonaria de Blake Lively y Ryan Reynolds por su mansión en Nueva York

De acuerdo con el Daily Mail, la propiedad de Blake y Ryan en el norte del estado de Nueva York ha sido afectada por más de 2,1 millones de dólares en deudas impagadas de contratistas.

Documentos oficiales del condado de Westchester revelan que cinco contratistas y subcontratistas presentaron reclamaciones legales contra la mansión en abril de 2026 por presuntos pagos pendientes, una deuda que asciende a más de 2,1 millones de dólares.

¿Cómo es la mansión de Blake Lively y Ryan Reynolds en Nueva York?

La finca de 110 acres, adquirida en 2018 mediante una LLC, fue descrita por Blake Lively como un refugio ideal para su familia, un ambicioso proyecto que incluía una residencia principal, gimnasio, casa con piscina y acabados de lujo, aunque ahora enfrenta reclamaciones por presuntos trabajos de construcción no pagados en distintas áreas de la propiedad.

Ocho años después de adquirir la propiedad, la mansión de Blake y Ryan se ha convertido en una fuente constante de problemas, pues la construcción debía concluir en 2025, pero las obras se detuvieron debido a presuntos incumplimientos de pago a los trabajadores.

Hasta ahora no existen registros que indiquen que las supuestas deudas hayan sido saldadas, lo que ha desatado rumores sobre la situación financiera de Blake y Ryan, que pudo haber sido seriamente afectada tras su batalla legal contra Justin Baldoni.

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