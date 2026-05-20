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Pedro Pascal vuelve a conquistar corazones mexicanos con inesperada declaración de amor

Pedro Pascal ha demostrado muchas veces su cariño por México, pero estas declaraciones confirmaron lo profundo que es su amor por el país y su gente.

Mayo 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
El profundo amor que siente Pedro Pascal por México

El profundo amor que siente Pedro Pascal por México

Getty Images

Pedro Pascal se encuentra en plena promoción de ‘The Mandalorian and Grogu’, y durante una entrevista, el actor chileno que ha incursionado en el mundo de Star Wars, ha sorprendido al revelar el gran amor que siente por México y su gente.

Durante una entrevista promocional, Pascal no sólo se enfocó en el cine y su nueva película, también habló de la fuerte conexión emocional que tiene con la cultura y la gente mexicana, así como la influencia que han tenido en su vida.

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El profundo amor que siente Pedro Pascal por México

Durante la promoción de The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal confesó que México ha sido una de las mayores influencias latinas en su vida y destacó el cariño que siente por su gente, cultura y gastronomía.

En México siempre te reciben con un corazón tan abierto. La influencia mexicana ha sido mi influencia latina en la vida. Así que no es una sorpresa que son los mejores fans, porque así es la comida, así es la ciudad, la cultura. Eso es México”.

Las declaraciones del actor rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde miles de fans mexicanos aseguraron que Pedro ya merece la nacionalidad mexicana por el cariño que demuestra hacia nuestro país.

¿Por qué México se ha convertido en el país favorito de Pedro Pascal?

No es la primera vez que Pascal demuestra su amor por México, pues durante la CCXP México, el actor chileno se emocionó por el cariño del público mientras hablaba de proyectos como The Mandalorian and Grogu y The Fantastic Four.

Fue entonces cuando conmovió al público al revelar el nombre de su ciudad favorita en todo el mundo: “Esta ciudad es mi favorita de todo el mundo. Perdón a todas las otras ciudades… Queremos mucho a México, muchas gracias”.

Sin embargo, el vínculo de Pedro con México no se limita al cariño que siente por su cultura y su gente, pues ahora también forma parte de su trayectoria, ya que ha filmado la película ‘De Noche’ en las calles de la Ciudad de México.

La película que está bajo la dirección de Todd Haynes, ha despertado curiosidad entre los fans mexicanos que no han dudado en reunirse en las locaciones de la película para demostrar su cariño a Pascal.

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