Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Michael Jackson hace historia en Spotify: El top 5 de sus canciones más escuchadas

El “Rey del Pop” vuelve a romper récords tras el éxito del biopic Michael y reafirma su impacto en la música casi dos décadas después de su muerte.

Mayo 19, 2026 • 
Tania Franco
michael jackson.jpg

Instagram @michaeljackson

Michael Jackson continúa demostrando por qué es una de las figuras más influyentes de la historia de la música. A más de 16 años de fallecido, el cantante alcanzó por primera vez el puesto número uno global en Spotify, superando a Bad Bunny y consolidando un nuevo récord en su legado musical.

El logro llega en medio del fenómeno alrededor de su biopic “Michael”, la película biográfica protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que ha impulsado nuevamente la popularidad del catálogo del artista a nivel mundial.

biopic-michael-jackson-jaafar.jpg

Lionsgate

A casi dos décadas de su fallecimiento, Michael Jackson sigue dominando las plataformas digitales y conquistando nuevas generaciones gracias a himnos que marcaron la cultura pop.

Las 5 canciones más escuchadas de Michael Jackson en Spotify

  1. Billie Jean.
  2. Beat It.
  3. Don’t Stop ‘Till You Get Enough.
  4. Human Nature.
  5. Smooth Criminal.
michael-jackson-super-bowl

Getty Images

El impacto del “Rey del Pop” en Spotify solo sus 5 canciones más populares es de más de seis mil ochocientos y un millones de escuchas, reafirmando que su música sigue más viva que nunca.

Michael Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
bella-hadid-hermanojpeg
Entretenimiento
Quién es Anwar, el hermano de Bella Hadid que desfiló en Cannes
Mayo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-padecimientojpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela que padece neuralgia del trigémino
Mayo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-hombre-viral.jpg
Entretenimiento
La reacción de Shakira al ver a un misterioso hombre se volvió viral
Mayo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-zarajpeg
Entretenimiento
Cuándo estará disponible la colección de Bad Bunny x Zara
Mayo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Camila Sodi celebra sus 40 años con un poderoso mensaje sobre el amor y la vida
Entretenimiento
Camila Sodi celebra sus 40 años con un poderoso mensaje sobre el amor y la vida
La actriz sorprendió a sus seguidores con una íntima celebración inspirada en cuentos de hadas y una reflexión que conmovió en redes sociales.
Mayo 16, 2026
 · 
Tania Franco
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson
Entretenimiento
Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días
Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
"Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini
Entretenimiento
“Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini
La cantante cubano-estadounidense emocionó en Miami al interpretar junto a Laura Pausini el clásico “Víveme”.
Mayo 17, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco