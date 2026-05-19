Michael Jackson hace historia en Spotify: El top 5 de sus canciones más escuchadas

Michael Jackson continúa demostrando por qué es una de las figuras más influyentes de la historia de la música. A más de 16 años de fallecido, el cantante alcanzó por primera vez el puesto número uno global en Spotify, superando a Bad Bunny y consolidando un nuevo récord en su legado musical.

El logro llega en medio del fenómeno alrededor de su biopic “Michael”, la película biográfica protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que ha impulsado nuevamente la popularidad del catálogo del artista a nivel mundial.

Lionsgate

A casi dos décadas de su fallecimiento, Michael Jackson sigue dominando las plataformas digitales y conquistando nuevas generaciones gracias a himnos que marcaron la cultura pop.

Las 5 canciones más escuchadas de Michael Jackson en Spotify

Billie Jean. Beat It. Don’t Stop ‘Till You Get Enough. Human Nature. Smooth Criminal.

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El impacto del “Rey del Pop” en Spotify solo sus 5 canciones más populares es de más de seis mil ochocientos y un millones de escuchas, reafirmando que su música sigue más viva que nunca.