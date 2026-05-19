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Así comenzó la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle

De una cita a ciegas en Londres a convertirse en una de las parejas más mediáticas del mundo. Celebrando sus 8 años de matrimonio, te contamos cómo nació el romance entre los duques de Sussex.

Mayo 19, 2026 • 
Tania Franco
meghan harry boda

(Photo by Pool/Samir Hussein/WireImage)

El príncipe Harry y Meghan Markle celebran ocho años de matrimonio, consolidando una historia de amor que ha dado la vuelta al mundo desde que comenzó en 2016. Antes de su boda en 2018, la duquesa de Sussex estuvo casada con Trevor Engelson por dos años.

meghan harry boda

(Photo by Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images)

Así comenzó la historia de amor entre Meghan Markle y el príncipe Harry

Su romance inició gracias a una cita a ciegas organizada por una amiga en común en Londres. Según han contado en entrevistas, la conexión fue inmediata y tan solo unas semanas después viajaron juntos a Botsuana, donde pasaron varios días alejados de los reflectores.

En ese momento, Meghan trabajaba como actriz en la serie Suits, mientras Harry continuaba con sus compromisos reales en Reino Unido. A pesar de la distancia y la atención mediática, la relación avanzó rápidamente. En noviembre de 2017 anunciaron su compromiso oficial. Harry le propuso matrimonio en Nottingham Cottage, dentro del Palacio de Kensington, con un anillo que incluía diamantes pertenecientes a la princesa Diana y una piedra central de Botsuana, uno de los lugares más especiales para la pareja.

Así comenzó la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle

Instagram: Meghan.

La boda real que paralizó al mundo

El 19 de mayo de 2018, Meghan y Harry se dieron el “sí, acepto” en Windsor. Meghan Markle lució un vestido diseñado por Clare Waight Keller para Givenchy, mientras que Harry vistió el uniforme militar de los Blues and Royals.

Así comenzó la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle

Instagram: Meghan Markle.

Tras la boda, la pareja formó una familia con el nacimiento de sus hijos Archie y Lilibet, y años después tomó la decisión de alejarse de sus funciones como miembros activos de la realeza para comenzar una nueva etapa en California. Hoy, a ocho años de su matrimonio, los duques de Sussex continúan siendo una de las parejas más comentadas del entretenimiento y la realeza internacional.

Meghan Markle Príncipe Harry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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