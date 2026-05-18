Rajwa inicia su propia era real como heredera del estilo y poder de Rania de Jordania

Con tan solo unos años dentro de la familia real hachemita, la princesa Rajwa Al Saif ya no es vista solo como la esposa del príncipe heredero Hussein bin Abdullah, sino como la digna heredera del legado que ha construido la reina Rania de Jordania.

Su presencia elegante, discreta pero firme, comienza a consolidarla como la nueva figura femenina de peso dentro de la monarquía jordana, siguiendo inevitablemente los pasos de su icónica suegra.

Rajwa Al Saif, la nueva Rania de Jordania

Al igual que la reina Rania, la princesa Rajwa ha ido construyendo una imagen cuidadosamente equilibrada entre tradición y modernidad, desde que llegó de manera oficial a la realeza en 2023, al contraer matrimonio con el príncipe heredero Hussein bin Abdullah.

En cada aparición pública confirma que la joven princesa entiende perfectamente el rol que deberá asumir en el futuro: representar a una nueva generación de la corona sin perder la esencia conservadora y diplomática que caracteriza a la Casa Hachemita.

No es casualidad que constantemente se compare a Rajwa con Rania, la reina hachemita ha revolucionado durante décadas la imagen de las mujeres árabes dentro de las monarquías del Medio Oriente, convirtiéndose en un referente global de sofisticación, activismo y poder.

Ahora, muchos observadores reales consideran que Rajwa podría ser la heredera natural de ese legado que ya ha comenzado a construir, con su personalidad serena y reservada, que ha comenzado a conquistar tanto al pueblo jordano como a la prensa internacional.

Rania de Jordania felicita a la princesa Rajwa por su cumpleaños 32

Rania celebró en redes sociales el cumpleaños número 32 de su nuera, la princesa Rajwa Al Saif, compartiendo imágenes inéditas y un emotivo mensaje, que deja claro la buena relación que mantienen.

"¡Feliz cumpleaños, mi querida Rajwa! Somos muy afortunados de tenerte y de la alegría y el amor que traes a nuestras vidas cada día”, escribió Rania en su perfil de Instagram, acompañado de una foto donde ambas lucen una estética sobria y elegante.

El príncipe heredero Hussein bin Abdullah también se sumó a las felicitaciones públicas, mostrando el lado más cercano y familiar de la realeza jordana, compartiendo una foto en su propio perfil, junto a su esposa y su hija Iman.

“Cada día contigo es una bendición. Feliz cumpleaños a mi amada esposa”.

La boda de Rajwa Al Saif y el príncipe heredero Hussein bin Abdullah se celebró el 1 de junio de 2023 en Ammán, reuniendo a miembros de distintas casas reales del mundo. Meses después anunciaron la llegada de su primera hija, nacida en agosto de 2024, quien ahora protagoniza la emotiva felicitación que Hussein dedicó a su esposa por su cumpleaños.