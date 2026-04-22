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La película “Michael”, entre críticas negativas y el respaldo emocional de la familia Jackson

La biopic divide opiniones, entre baja calificación en Rotten Tomatoes y el conmovedor apoyo familiar en su estreno

Abril 22, 2026 • 
Tania Franco
La película “Michael”, entre críticas negativas y el respaldo emocional de la familia Jackson

Fotos: @jourdynnjackson - Jaafar Jackson

La esperada biopic “Michael”, protagonizada por Jaafar Jackson, enfrenta un contraste contundente tras su estreno: mientras la crítica especializada no ha sido favorable, la familia del Rey del Pop ha respondido con una emotiva aprobación, generando una conversación global en torno a la película.

Desde su debut, el filme dirigido por Antoine Fuqua ha registrado una calificación cercana al 26–27% en Rotten Tomatoes, reflejando una recepción mayoritariamente negativa por parte de los críticos. Las primeras reseñas coinciden en señalar una narrativa limitada. Medios especializados describen la cinta como “superficial” y “edulcorada”, criticando que evita profundizar en los aspectos más complejos de la vida del artista.

Cuando la vi, empecé a llorar porque no podía creerlo… me emocioné muchísimo.Porque pensé que estaba viendo a mi hermano, pero era Jaafar.
Jackie Jackson

Durante la premiere en el Dolby Theatre de Los Ángeles, hermanos del Rey del Pop, como Jackie Jackson
y La Toya Jackson expresaron su admiración por el trabajo de Jaafar, asegurando que su interpretación es “excelente” y fiel a la esencia de Michael. Más allá de su puntuación en plataformas como Rotten Tomatoes, “Michael” se posiciona como una película que abre el debate entre el rigor cinematográfico y la memoria emocional.

Michael Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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