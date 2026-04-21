Justin Timberlake emociona al dedicarle un mensaje a Justin Bieber tras su momento en Coachella 2026

El paso de Justin Bieber por su segundo fin de semana en Coachella 2026 marcó un momento nostálgico para sus beliebers, pero también provocó una reacción especial de una de las figuras más importantes en sus inicios: Justin Timberlake. Tras interpretar “Cry Me a River”, uno de los covers que lo dio a conocer cuando era niño, Bieber despertó recuerdos que rápidamente resonaron en la industria musical.

Fue el propio Timberlake quien no dudó en reaccionar públicamente, compartiendo un mensaje cargado de emoción y orgullo. Dejando ver el vínculo que los une desde los primeros años de carrera del canadiense.

Sé que este ha sido un camino largo. Y sé que no siempre ha sido fácil. Estoy orgulloso de ti… y tú también deberías estarlo. Te mando amor, Justin Bieber. Justin Timberlake

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El gesto no pasó desapercibido, ya que “Cry Me a River” no solo fue una de las canciones más emblemáticas de Timberlake, sino también una pieza clave en la etapa formativa de Bieber, quien solía interpretarla en YouTube antes de alcanzar la fama mundial. Incluso antes de comenzar a cantarla Justin destacó la importancia que tuvo en su vida, figuras musicales como el ex integrante de NSYNC.

Crecí escuchando a Justin Timberlake y a muchos otros talentos increíbles, pero recuerdo esta canción como si hubiera sido ayer. Justin Bieber

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Además, el momento tomó aún más fuerza en redes sociales, cuando Timberlake compartió un video antiguo, donde ambos se conocen por primera vez y se toman una foto juntos, un momento que sin duda es un flashback de sueños cumplidos para Bieber.