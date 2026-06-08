Tiempo que se hereda: tres relojes Bulova para celebrar el legado de papá

Hay hombres que no necesitan alzar la voz para dejar una huella imborrable. Hombres extraordinarios que han marcado el ritmo de nuestra historia personal con su manera de trabajar, de cumplir su palabra y de encontrar valor en los pequeños rituales cotidianos: nuestros papás.

Quizá por eso, cuando se acerca el Día del Padre, encontrar un regalo deja de sentirse como un simple compromiso y se convierte en una manera de agradecer el tiempo compartido, las enseñanzas heredadas y todos esos momentos que forman parte de quienes somos.

Para los hombres que aprecian la elegancia, el diseño y las historias bien contadas, un reloj sigue siendo uno de los símbolos más significativos, porque es una pieza capaz de reunir precisión, carácter y memoria en un mismo objeto. Y pocas firmas entienden esa unión entre innovación y legado como Bulova, que este año celebra 150 años de historia relojera y una década de una de sus colecciones más emblemáticas: CURV, el primer movimiento cronógrafo curvo del mundo.

La sofisticación del futuro con espíritu clásico

La colección CURV nació hace diez años como una declaración de innovación. Su gran revolución fue desarrollar un movimiento cronógrafo curvo de cuarzo de alto rendimiento que vibra a 262 kHz, una tecnología exclusiva y patentada por Bulova que elevó los estándares de exactitud en la relojería contemporánea.

Pero más allá de la ingeniería, hay algo profundamente atractivo en su diseño: la caja curva de 41 mm se adapta naturalmente a la muñeca, logrando una silueta ergonómica y elegante que se siente tan cómoda como sofisticada. Esta nueva generación de CURV, además, incorpora un sistema de correas intercambiables que permite transformar el estilo del reloj según el momento.

Los tres modelos que presentamos a continuación comparten ese espíritu innovador, aunque cada uno tiene un carácter distinto. Desde propuestas de estética deportiva y refinada hasta una edición especial de aniversario, son piezas pensadas para acompañar historias personales y momentos que merecen permanecer en la memoria. ¿Cuál es el perfecto para tu papá?

CURV Progressive Sport 96A338

Para el hombre que aprecia los detalles discretos pero memorables, el modelo 96A338 CURV Progressive Sport logra un gran equilibrio entre esa deportividad refinada con un diseño arquitectónico.

Su carátula verde aporta una personalidad sofisticada y moderna, mientras los indicadores y manecillas luminiscentes en tono plateado crean un contraste elegante y funcional. La caja y brazalete de acero inoxidable refuerzan su presencia masculina, mientras que el cristal de zafiro curvo con tratamiento antirreflejante añade una sensación de lujo técnico que se percibe al primer vistazo.

La tapa trasera transparente atornillable permite admirar parte de la complejidad interna del reloj, casi como una metáfora del legado paterno: aquello que sostiene y da valor, aunque no siempre esté a simple vista.

Además de su impecable diseño, incorpora un cronógrafo de 5 manecillas capaz de medir hasta 11 horas y 59 minutos con absoluta precisión.

CURV Progressive Sport 96A339

El azul profundo del modelo 96A339 CURV Progressive Sport sigue siendo uno de los códigos más elegantes en la relojería masculina, ya que apuesta por esa sofisticación atemporal a través de una carátula azul de gran profundidad visual, acompañada por indicadores y manecillas luminiscentes plateadas que refuerzan su estética contemporánea.

La pieza conserva todos los elementos tecnológicos que distinguen a la colección: movimiento cronógrafo curvo de alta frecuencia, cristal de zafiro curvo, caja de acero inoxidable y sistema de fácil intercambio en el brazalete.

Sin embargo, lo que realmente define a este modelo es su capacidad de adaptarse a distintos estilos de vida. Funciona igual de bien con un traje impecable que con un look relajado de fin de semana. Tiene esa versatilidad que suelen tener los hombres con verdadera elegancia, aquellos que no necesitan exagerar para destacar.

CURV Progressive Sport Edición 10º Aniversario 96K117

La joya de la corona del aniversario de la firma relojera es el CURV Progressive Sport Edición 10º Aniversario 96K117, con un diseño “estéticamente atrevido”, que es, a su vez, fiel testimonio de la trayectoria centenaria de una marca que mira hacia el futuro sin dejar de honrar su pasado.

El reloj incorpora una carátula sofisticada en color café y translúcida, que permite intuir la complejidad del movimiento de alta frecuencia bajo la superficie. El efecto visual es moderno, inesperado y profundamente atractivo para quienes disfrutan la alta relojería desde una mirada más vanguardista.

La caja y brazalete de acero inoxidable mantienen la esencia escultórica de la colección, pero esta edición suma una segunda personalidad gracias a su correa adicional de caucho negro intercambiable. El resultado es un reloj que puede transitar naturalmente entre la elegancia urbana y una estética más relajada y deportiva.

Las manecillas luminiscentes, el cristal de zafiro curvo con tratamiento antirreflejante y la resistencia al agua de hasta 30 metros terminan de construir una pieza que no sólo celebra una década de innovación, sino también el valor de evolucionar sin perder identidad.

Un regalo que habla de tiempo, memoria y estilo

Quizás por eso un reloj sigue siendo uno de los regalos más significativos para el Día del Padre. Porque no se trata únicamente de marcar horas, sino de reconocer historias compartidas, aprendizajes heredados y momentos que terminaron definiendo quiénes somos.

En una época donde todo parece acelerarse, regalar tiempo, o al menos una pieza que lo honre con elegancia, tiene algo profundamente emocional. Y Bulova entiende esa unión entre innovación, diseño y legado; una casa relojera que, después de 150 años, sigue demostrando que algunos estilos no pasan de moda, porque simplemente evolucionan con el tiempo.