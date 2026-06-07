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Así fue el encuentro secreto entre la princesa Diana y John F. Kennedy Jr.

La historia detrás del encuentro de dos figuras icónicas cuya vida estuvo marcada por la fama, la atención mediática y el constante escrutinio público.

Junio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo fue la reunión de la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. en 1995?

¿Cómo fue la reunión de la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. en 1995?

Getty Images

A mediados de los años 90, la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. se encontraban entre las figuras más famosas del mundo, y en diciembre de 1995 coincidieron en una reunión secreta en el Hotel Carlyle de Nueva York, organizada con estricta discreción.

El encuentro fue solicitado por John, quien buscaba que Diana posara para la portada de su revista George, y aunque la princesa rechazó la propuesta en ese momento, dejó abierta la posibilidad de considerarla más adelante.

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¿Cómo fue la reunión de la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. en 1995?

En diciembre de 1995, la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. se reunieron en secreto en el ático del Hotel Carlyle en Nueva York, un encuentro que se dio poco después de la polémica entrevista de Diana con la BBC, en la que habló sobre su divorcio del entonces príncipe Carlos.

Se dice que todo ocurrió durante una visita de la princesa a la ciudad para recibir un reconocimiento humanitario, JFK Jr. le envió una carta previamente, lo que habría motivado a Diana a aceptar la reunión en ese momento.

Nadie quería que fuera público. Nunca se hizo público, así que eso lo hizo bastante divertido, en realidad”, dijo Patrick Jephson, secretario privado y ayudante de Diana, en el libro de Liz McNeil de PEOPLE y la asistente de JFK Jr., RoseMarie Terezino, JFK Jr: An Intimate Oral Biography. Añadió que quería mantenerlo “discreto”, porque “tenía todos los ingredientes para ser una gran historia de cotilleos”.

Para asegurar la privacidad del encuentro, los asistentes de Diana y JFK Jr. diseñaron un plan para evitar a los paparazzi: ella entraría por una puerta lateral donde se concentraban los fotógrafos, mientras que él lo haría discretamente por la entrada principal sin ser detectado.

Durante la reunión, hablaron de la posibilidad de que Diana apareciera en la portada de la revista George, pero ella lo rechazó; sin embargo, le dejó claro que si su revista se volvía un éxito, no descartaría la posibilidad de estar en una edición especial.

Le enseñó algunos prototipos y ella me miró y dijo: ‘Bueno, sabes, todo esto está muy bien, John. Gracias. Pero espero que me perdones si no aprovecho la oportunidad esta vez, aunque me encantaría quizá para tu número cincuenta o cien o algo así'".

El trágico final de la princesa Diana y John F. Kennedy Jr.

A finales de los años 90, la princesa Diana y John F. Kennedy Jr. murieron en circunstancias trágicas con pocos años de diferencia.

Tras una posible comunicación entre ambos, Diana falleció en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, mientras que JFK Jr. y su esposa Carolyn Bessette murieron en un accidente aéreo el 16 de julio de 1999.

Según el testimonio de su asistente, Diana describió la reunión como positiva, señalando que “salió bien” y que “fue lo correcto”, además de mostrar empatía por la exposición mediática que JFK Jr. había enfrentado desde su infancia.

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