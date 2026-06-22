FENDI celebra el legado de la Baguette con Sarah Jessica Parker

Desde su lanzamiento en 1997, bajo la dirección creativa de Silvia Venturini Fendi, La Baguette desafío las convenciones de la época al posicionarse como un accesorio capaz de expresar la personalidad y el estilo individual de quien la porta.

A lo largo de casi tres décadas, el bolso se ha consolidado como uno de los diseños más influyentes en la historia de la moda contemporánea. Su ascenso a fenómeno cultural se vio impulsado por su aspiración en la serie de televisión Sex and the City, donde el personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, convirtió a la Baguette en un simbolo de estatus, estilo y deseo para toda una generación.

Ahora, FENDI rinde homenaje a ese legado a través de una nueva campaña protagonizada por Sarah Jessica Parker, Bang Chan, Emma D’Arcy, Song Yuqi y Sophie Thatcher. Cada una de estas figuras aporta una visión única de la individualidad y la creatividad, valores que han definido a la Baguette desde su creación.

Fotografiada por Bibi Borthwick y musicalizada con “Fame is a Gun”, de Addison Rae, la campaña explora la relación personal de cada protagonista con el emblemático bolso, destacando cómo una misma pieza puede adquirir significados distinto según quien la lleve.

La iniciativa también marca el regreso de la silueta original del modelo con el Style Code 26424 de la colección Otoño/Invierno 2026-27. Considerado uno de los diseños más reconocibles de la Maison romana, este relanzamiento recupera detalles fieles a la versión original presentada a finales de los años noventa, reafirmando la importancia histórica de una pieza que revolucionó el concepto de los llamados “it bags”.