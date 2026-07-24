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Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor chileno-estadounidense sumará un nuevo logro a su exitosa trayectoria al ser reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la Clase 2027, anunció oficialmente la Cámara de Comercio

Julio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

El protagonista de exitosas producciones como The Last of Us, The Mandalorian y Gladiator II, será homenajeado en la categoría de Televisión, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.

El anuncio se realizó durante una conferencia encabezada por las actrices Ming-Na Wen y Sheila E, quienes dieron a conocer los 32 nuevos nombres que integrarán la próxima generación de celebridades inmortalizadas sobre el emblemático bulevard de Hollywood. Pedro Pascal compartirá este reconocimiento con figuras como Adam Scott, Karol G, Kate Hudson y más.

Pedro se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de Hollywod gracias a sus interpretaciones en series y películas de gran éxito internacional. Su trabajo como Joel Miller en The Last of Us le valió el reconocimiento de la crítica y del público, mientras que su papel como Din Djarin en The Mandalorian lo consolidó como una de las figuras más populares del universo Star Wars.

Con este reconocimiento, Pedro seguirá los pasos de otras grandes figuras del entretenimiento que han dejado su huella en Hollywood, reafirmando el impacto de su trabajo en la televisión y el cine a nivel mundial.

Pedro Pascal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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