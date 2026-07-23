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Angelina Jolie responde a la polémica decisión de sus hijos de quitarse el apellido Pitt

Cuatro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han solicitado la eliminación legal de “Pitt” de sus nombres, y esto dice la actriz sobre su decisión.

Julio 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Angelina Jolie responde a la decisión de sus hijos de eliminar el apellido Pitt de sus nombres

Angelina Jolie responde a la decisión de sus hijos de eliminar el apellido Pitt de sus nombres

Getty Images

Angelina Jolie rompió el silencio sobre una de las decisiones más comentadas de su familia: sus hijos han optado por dejar de utilizar el apellido de Brad Pitt, en medio de una relación marcada por años de tensiones tras su separación.

Angelina comparte seis hijos con Brad: Maddox, de 24 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los gemelos Knox y Vivienne, de 18, y cuatro de ellos han solicitado formalmente la eliminación del apellido Pitt de su nombre.

Te podría interesar: La reacción de Brad Pitt tras el cambio de apellido de sus hijos Maddox y Zahara

Angelina Jolie responde a la decisión de sus hijos de eliminar el apellido Pitt de sus nombres

Vivienne fue la más reciente en presentar la solicitud para modificar legalmente su nombre y pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie, dejando atrás el apellido paterno. Antes que ella, Zahara inició el proceso para convertirse en Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox solicitó adoptar legalmente el nombre de Maddox Chivan Jolie.

En 2024, Shiloh también presentó una petición similar para eliminar “Pitt” de su apellido y comenzar a identificarse legalmente como Shiloh Jolie.

Estas decisiones no sólo han causado polémica entre la prensa y los fans de los actores, sino también en Brad Pitt, quien aseguran que fue un golpe doloroso; sin embargo, no se opondrá a la decisión de sus hijos, mientras que Angelina también ha fijado su postura.

De acuerdo con información obtenida por la revista People, Angelina sólo quiere que sus hijos sanen en medio de esta difícil etapa:

Si la gente supiera toda la verdad, tendría más simpatía por los niños y los respetaría”, dijo una fuente cercana a Jolie. “El hecho de que no hablen mal ni compartan cosas públicamente solo demuestra su decencia”.

La fuente añadió: “Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Solo quiere que todos sanen”.

Angelina Jolie

Getty Images

Así va el proceso legal de los hijos de Brad Pitt para quitarse su apellido

La solicitud de Shiloh fue aprobada oficialmente en agosto de 2024, convirtiéndose en el primer cambio de apellido de los hijos de Angelina y Brad en concretarse legalmente. En tanto, los procesos iniciados por Zahara y Maddox continúan en espera de resolución judicial.

La audiencia de Maddox está programada para el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara se llevará a cabo el 28 de septiembre, recientemente, ambos publicaron un aviso legal en el Los Angeles Daily Journal, un paso requerido por la ley de California para informar públicamente su intención de modificar sus nombres.

La audiencia de Vivienne está programada para el 2 de noviembre, según los documentos judiciales.

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