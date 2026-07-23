Ferragamo presenta “UN PASSO ALLA VOLTA” un cortometraje escrito por Martina Ferragamo y Simone Coppo, dirigido por Simone Coppo

Un Passo Alla Volta, el cortometraje escrito por Martina Ferragamo y Simone Coppo, dirigido por Simone Coppo, producido por ImageHunters y presentado por Ferragamo, tendrá su estreno el 9 de septiembre de 2026 en el Teatro La Fenice de Venecia, como parte de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Además de Martina Ferragamo, el elenco está conformado por Margherita Buy, Francesco Colella y Francesco Centorame.

Concebido a partir de una idea original de Martina Ferragamo y Simone Coppo, el filme se inspira en una pregunta tan sencilla como universal: ¿Cómo encontramos nuestro propio camino cuando todo avanza tan rápido y cada dirección parece ya estar trazada? ¿Cuando el pasado parece haber definido nuestro futuro?

En un mundo que constantemente nos impulsa a dar dos pasos a la vez,Un Passo Alla Voltare flexiona sobre el valor de los comienzos, de saber escuchar y de permitir que el tiempo transforme una herencia en una elección personal.

La película está protagonizada por Martina Ferragamo, quien interpreta a una actriz elegida para participar en una película sobre su propia familia. Mezclando la realidad con una dimensión onírica, la narrativa recorre el vínculo entre Salvatore Ferragamo y el cine de Hollywood, para después centrarse en Wanda Miletti Ferragamo, cuya historia representa la continuidad, la visión y el futuro. Dos figuras extraordinarias cuyo legado forma parte de la historia de la excelencia italiana.

Un Passo Alla Voltahabla de una experiencia que nos pertenece a todos: la relación con aquello que nos precede,la familia, el talento, las expectativas, el tiempo y nuestra capacidad para transformarlos. Un paso a la vez, siguiendo una dirección que es únicamente nuestra.

Desde una perspectiva atemporal, el cortometraje explora lo que significa heredar un legado extraordinario y descubrir la propia manera de proyectarlo hacia el futuro.

Sinopsis corta

Martina, una actriz, llega al set para protagonizar una película sobre su propia familia. Sin embargo, a medida que avanza la producción, la frontera entre la realidad y la imaginación comienza a desvanecerse, llevándola a un viaje suspendido entre el pasado y el presente. Guiada por los recuerdos, Martina se enfrenta a aquello que heredamos de quienes nos precedieron y a lo que finalmente decidimos conservar y transmitir, buscando transformar ese legado en algo auténticamente suyo.

Una historia sobre el primer gesto esencial para convertir el pasado en futuro: comenzar, un paso a la vez.