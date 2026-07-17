La reacción de Brad Pitt tras el cambio de apellido de sus hijos Maddox y Zahara

Maddox y Zahara, hijos mayores de Angelina Jolie y Brad Pitt, iniciaron un proceso legal para eliminar el apellido Pitt de sus nombres, una decisión que ocurre poco después de que sus hermanos menores, Vivienne y Knox, también expresaran su intención de dejar de usar el apellido de su padre tras alcanzar la mayoría de edad.

Brad Pitt, quien ha mantenido una relación distante con sus hijos en los últimos años, habría reaccionado con tristeza ante la decisión de Maddox y Zahara de solicitar el cambio de apellido, un hecho que ha sido difícil de afrontar para él.

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Maddox y Zahara avanzan en su solicitud de eliminar el apellido Pitt de sus nombres

De acuerdo con la revista People, Zahara, de 21 años, y Maddox, de 24, ya cuentan con las pruebas de publicación requeridas para continuar con el proceso legal de cambio de nombre.

Ambos cumplieron con la normativa de California al publicar avisos oficiales en el Los Angeles Daily Journal: Zahara realizó la publicación el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, como parte del trámite para eliminar el apellido Pitt de sus nombres.

Zahara solicita que su nombre legal completo sea ahora “Zahara Marley Jolie”, mientras que Maddox solicita que su nombre legal completo sea ahora “Maddox Chivan Jolie”.

Las solicitudes aún no han sido concedidas, pero el siguiente paso es una audienciaque para Zahara está programada para el 28 de septiembre y la de Maddox para el 14 de septiembre.

Maddox y Zahara avanzan en su solicitud de eliminar el apellido Pitt de sus nombres Getty Images

Brad Pitt reacciona a la solicitud de sus hijos de eliminar su apellido de su nombre

De acuerdo con el Daily Mail, Brad Pitt no tiene intención de oponerse a los deseos de sus hijos, pues aunque es una situación que le resulta dolorosa, está convencido de que intentar impedir el cambio de apellido no contribuiría a reconstruir ni fortalecer el vínculo con ellos.

“Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello”, reveló una fuente al medio.

El entorno de Brad Pitt asegura que el distanciamiento con sus hijos fue un proceso que ocurrió durante varios años, mientras que personas cercanas a Angelina Jolie señalan que la actriz intentó recuperar el vínculo familiar mediante terapias entre padre e hijos. Ambas versiones reflejan las diferencias sobre cómo se vivió la ruptura familiar tras la separación de la pareja.