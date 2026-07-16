¿De qué murió Mary Jo “MJ” Shannon, mamá de Kris Jenner? Esto es lo que se sabe

La familia Kardashian-Jenner atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner. La noticia fue confirmada por Kris Jenner a través de un emotivo mensaje en redes sociales, en el que despidió a quien describió como “el corazón de nuestra familia”.

IG: Kris Jenner.

¿De qué murió Mary Jo “MJ” Shannon?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa oficial de su fallecimiento. Kris Jenner únicamente informó que su madre murió a los 91 años, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de su muerte. Aunque MJ había sobrevivido anteriormente al cáncer de mama y al cáncer de colon, no existe información que vincule esas enfermedades con su fallecimiento, por lo que cualquier otra versión sería mera especulación.

IG: Kris Jenner.

El emotivo mensaje de Kris Jenner

Al anunciar la noticia, Kris Jenner recordó a su madre como la mujer que le enseñó el valor de la familia, el amor incondicional y la resiliencia.

Nuestros corazones están destrozados, pero encontramos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca se va del todo. Tu amor vivirá para siempre en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartamos juntos y en cada vida que tocaste. Kris Jenner

Mary Jo “MJ” Shannon se convirtió en una figura muy querida por los seguidores de Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians, gracias a sus constantes apariciones junto a sus hijas y nietos, dejando un legado que trascendió la televisión y la convirtió en una de las integrantes más entrañables del famoso clan.