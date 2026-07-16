La increíble historia detrás de las fotos virales de Lamine Yamal y Lionel Messi

Hace 19 años, Lionel Messi sostuvo en brazos y bañó a un bebé llamado Lamine Yamal durante una sesión fotográfica benéfica de la UNICEF, y hoy, el destino los reúne nuevamente como rivales en la final del Mundial 2026, en una de las historias más sorprendentes y emotivas del fútbol.

En aquel momento, las fotografías solo despertaron ternura; sin embargo, ahora con los dos futbolistas a punto de enfrentarse en la final de la Copa del Mundo, las imágenes se han vuelto virales y adquieren un significado completamente distinto, como si hubieran anticipado un encuentro que el destino tenía preparado.

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La historia detrás de las fotografías de Lionel Messi y Lamine Yamal

Lo que comenzó en 2007 como una fotografía de un calendario solidario de UNICEF se transformó en una de las historias más sorprendentes del fútbol, pues casi dos décadas después, Messi y Lamine Yamal vuelven a encontrarse, esta vez como protagonistas de la final del Mundial entre Argentina y España, el próximo 19 de julio.

La historia de estas tiernas fotografías nació en 2007, durante un calendario benéfico de UNICEF y el FC Barcelona, cuando Messi tenía tan solo 20 años y apenas comenzaba a consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo.

La familia de Lamine Yamal ganó un sorteo para participar en una sesión fotográfica, donde un Lamine de seis meses terminó en brazos de Messi para ser retratados por el fotógrafo Joan Monfort, en las instalaciones del Camp Nou.

Las fotografías quedaron en el olvido hasta que resurgieron en 2024, cuando el padre de Lamine Yamal las compartió en redes sociales, llamándolas: “el comienzo de dos leyendas”.

Monfort también llegó a decir que Messi, entonces joven y tímido, no sabía cómo sostener al bebé Lamine Yamal al inicio de la sesión, pero poco a poco tomó confianza y terminó protagonizando una de las fotografías más recordadas del fútbol.

La coincidencia de la que todos hablan rumbo a la final del Mundial 2026

Aunque aquella sesión fotográfica no tuvo relación con sus carreras, las imágenes se convirtieron en un símbolo del fútbol al unir a Messi y Lamine Yamal, dos talentos del Barcelona que representan distintas generaciones de grandes futbolistas.

Para muchos aficionados este momento es como un “paso de estafeta” entre dos generaciones, aunque la realidad es que todo fue una extraordinaria coincidencia, que hoy toma fuerza por su próximo enfrentamiento para ganar la Copa del Mundo.