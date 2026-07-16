Revista
Síguenos en:
Sports

La increíble historia detrás de las fotos virales de Lamine Yamal y Lionel Messi

En el mundo del fútbol, pocas imágenes han emocionado tanto como las que muestran a un bebé Lamine Yamal en brazos de Lionel Messi.

Julio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
La historia detrás de las fotografías de Lionel Messi y Lamine Yamal

La historia detrás de las fotografías de Lionel Messi y Lamine Yamal

UNICEF

Hace 19 años, Lionel Messi sostuvo en brazos y bañó a un bebé llamado Lamine Yamal durante una sesión fotográfica benéfica de la UNICEF, y hoy, el destino los reúne nuevamente como rivales en la final del Mundial 2026, en una de las historias más sorprendentes y emotivas del fútbol.

En aquel momento, las fotografías solo despertaron ternura; sin embargo, ahora con los dos futbolistas a punto de enfrentarse en la final de la Copa del Mundo, las imágenes se han vuelto virales y adquieren un significado completamente distinto, como si hubieran anticipado un encuentro que el destino tenía preparado.

Te podría interesar: El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

La historia detrás de las fotografías de Lionel Messi y Lamine Yamal

Lo que comenzó en 2007 como una fotografía de un calendario solidario de UNICEF se transformó en una de las historias más sorprendentes del fútbol, pues casi dos décadas después, Messi y Lamine Yamal vuelven a encontrarse, esta vez como protagonistas de la final del Mundial entre Argentina y España, el próximo 19 de julio.

La historia de estas tiernas fotografías nació en 2007, durante un calendario benéfico de UNICEF y el FC Barcelona, cuando Messi tenía tan solo 20 años y apenas comenzaba a consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo.

La familia de Lamine Yamal ganó un sorteo para participar en una sesión fotográfica, donde un Lamine de seis meses terminó en brazos de Messi para ser retratados por el fotógrafo Joan Monfort, en las instalaciones del Camp Nou.

Las fotografías quedaron en el olvido hasta que resurgieron en 2024, cuando el padre de Lamine Yamal las compartió en redes sociales, llamándolas: “el comienzo de dos leyendas”.

Monfort también llegó a decir que Messi, entonces joven y tímido, no sabía cómo sostener al bebé Lamine Yamal al inicio de la sesión, pero poco a poco tomó confianza y terminó protagonizando una de las fotografías más recordadas del fútbol.

La coincidencia de la que todos hablan rumbo a la final del Mundial 2026

Aunque aquella sesión fotográfica no tuvo relación con sus carreras, las imágenes se convirtieron en un símbolo del fútbol al unir a Messi y Lamine Yamal, dos talentos del Barcelona que representan distintas generaciones de grandes futbolistas.

Para muchos aficionados este momento es como un “paso de estafeta” entre dos generaciones, aunque la realidad es que todo fue una extraordinaria coincidencia, que hoy toma fuerza por su próximo enfrentamiento para ganar la Copa del Mundo.

quienes-son-los-padres-de-lamine-yamal-españa.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Lamine Yamal y a qué se dedican; esta es su historia familiar
Lamine Yamal se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del mundo gracias a su talento con el FC Barcelona y la selección de España
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Personalidades
La conmovedora historia que esconde el nombre de Lamine Yamal y que pocos saben
Julio 15, 2026
Personalidades
Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que se robó las miradas en el Mundial 2026
Julio 14, 2026
Personalidades
Quién es Inés García, la novia del futbolista español Lamine Yamal; así nació su historia
Julio 10, 2026

Lionel Messi Lamine Yamal
Melisa Velázquez
Relacionadas
El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias
Sports
El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias con el número 19
Julio 16, 2026
 · 
Tania Franco
El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal
Sports
El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal
Julio 15, 2026
 · 
Tania Franco
quien-es-anthony-gordon-inglaterra.jpeg
Sports
Quién es Anthony Gordon, el futbolista de Inglaterra que marcó contra Argentina
Julio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-julian-alvarez-argentina.jpeg
Sports
Quién es Julián Álvarez; todo sobre la estrella de la Selección de Argentina
Julio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
thomas-tuchel-inglaterra.jpeg
Sports
Quién es el director técnico de Inglaterra; conoce a Thomas Tuchel, estratega alemán
La selección de Inglaterra tiene como director técnico al alemán Thomas Tuchel, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol europeo y el encargado de guiar a los Three Lions en la Copa
Julio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
jude-inglaterrajpeg
Sports
Cuánto mide Jude Bellingham; lo que debes saber de la estrella de Inglaterra y figura del Real Madrid
Jude Bellingham se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo y el gran referente de la selección de Inglaterra
Julio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco