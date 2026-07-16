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El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias con el número 19

19 años después de ser protagonistas de una de las fotografías más virales y emotivas de la historia del fútbol. Lo que comenzó como una coincidencia, hoy es historia.

Julio 16, 2026 • 
Tania Franco
El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias

Getty Images

Hay historias que parecen sacadas de una película, y la de Lionel Messi y Lamine Yamal es una de ellas. A pocos días de enfrentarse en la final del Mundial 2026, una fotografía tomada hace casi dos décadas volvió a recorrer el mundo por la sorprendente coincidencia que une a ambos futbolistas.

En 2007, cuando Messi apenas tenía 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del FC Barcelona, participó en una sesión benéfica organizada por UNICEF. Durante la campaña, el argentino sostuvo en brazos y ayudó a bañar a un bebé de apenas seis meses. Ese bebé era Lamine Yamal.

El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias

Joan Monfort / UNICEF

De un bebé anónimo a la nueva estrella del fútbol

En aquel momento, nadie imaginaba que ese niño se convertiría en una de las mayores figuras de la nueva generación. Lamine Yamal creció en La Masia, debutó con el primer equipo del Barcelona siendo adolescente y, con apenas 19 años, ya es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo.

El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias

Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images

Su velocidad, creatividad y madurez dentro del campo lo han llevado a convertirse en el líder de España, justo cuando Lionel Messi continúa ampliando su legado con Argentina.

La fotografía que dio la vuelta al mundo

La imagen permaneció prácticamente olvidada durante años hasta que, en 2024, fue compartida nuevamente por la familia de Lamine Yamal. En cuestión de horas se volvió viral y fue retomada por medios de todo el planeta. Para muchos, la fotografía representa el relevo entre dos generaciones que hoy protagonizan una de las rivalidades más esperadas del fútbol.

El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias

Joan Monfort / UNICEF.

Un destino lleno de coincidencias

Las coincidencias no terminan ahí. Ambos fueron formados bajo la filosofía del FC Barcelona y son considerados talentos generacionales capaces de marcar una época. Messi representa una carrera irrepetible, con títulos, récords y una trayectoria que lo convirtió en leyenda. Lamine es el rostro del futuro.

El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias

Michael Steele/Getty Images

El número 19

Como si la historia hubiera querido dejar un último guiño, las coincidencias no terminan en aquella fotografía. Lamine Yamal porta el dorsal 19, la icónica imagen junto a Lionel Messi fue tomada hace 19 años y, curiosamente, ambos volverán a encontrarse en la gran final que se disputará el domingo 19 de julio. Tres “19" que han llamado la atención de los aficionados y que convierten este enfrentamiento en una de las historias más simbólicas e inesperadas que ha regalado el fútbol.

El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias con el número 19

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Ya no será un joven futbolista cargando a un bebé durante una campaña solidaria. Ahora serán dos de las máximas estrellas del deporte disputando la final del Mundial 2026, en una historia que confirma que el fútbol, muchas veces, supera cualquier ficción.

Lionel Messi Messi Lamine Yamal Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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