¿El nuevo David Beckham? Las razones por las que Jude Bellingham ya es mucho más que una estrella del fútbol

Cuando Jude Bellingham fichó por el Real Madrid en 2024, en una de las operaciones más importantes en la historia reciente del club, la conversación comenzó casi de inmediato: ¿podría convertirse en el nuevo David Beckham? En ese momento parecía una comparación apresurada. Dos años después, con el Mundial 2026 como escenario, esa pregunta ya no suena tan descabellada.

IG: Jude Bellingham.

No se trata únicamente de fútbol. Tampoco solo de títulos. La comparación nace porque Bellingham está siguiendo un camino muy parecido al que convirtió a Beckham en un fenómeno global, aunque lo está haciendo a una velocidad mucho mayor.

¿Por qué comparan a Jude Bellingham con David Beckham?

Desde su llegada al Real Madrid, Bellingham dejó claro que no sería únicamente una figura deportiva. Su impacto trascendió la cancha cuando Kim Kardashian lo eligió como una de las imágenes de SKIMS, describiéndolo como un ícono capaz de generar “momentos culturales globales dentro del deporte”. Aquella campaña confirmó que el mediocampista también tenía el potencial para convertirse en una referencia de moda y cultura pop, como ocurrió con Beckham durante los años 2000.

IG: Jude Bellingham.

Un Mundial que cambió la conversación

En la Copa del Mundo 2026, Bellingham ha firmado el torneo más importante de su carrera. Acumula seis goles en esta edición del Mundial, una cifra que ningún mediocampista había conseguido anteriormente, además de convertirse en el primer jugador desde Diego Maradona en México 1986 en marcar dobletes en partidos consecutivos de eliminación directa.

IG: Jude Bellingham.

David Beckham se convirtió en uno de los futbolistas británicos más famosos de todos los tiempos sin haber conquistado una Copa del Mundo. Su legado se construyó gracias a una combinación de talento, personalidad, moda y una capacidad única para conectar con personas mucho más allá del fútbol.

Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo viviendo la etapa final de sus carreras, la industria busca a las próximas figuras capaces de dominar tanto el deporte como la conversación global. En este Mundial, Erling Haaland ha confirmado su enorme popularidad, mientras que Jude Bellingham ha demostrado que puede competir en un terreno de impacto cultural.