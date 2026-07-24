¿One Direction grabó el video de Infinity y nunca vio la luz? La inesperada revelación de Louis Tomlinson

Dieciséis años después de que Simon Cowell reuniera a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson para formar One Direction, el legado de la boy band sigue más vivo que nunca.

Louis decidió conmemorarlo de una forma muy especial. A través de sus historias de Instagram, el cantante recordó algunas de las canciones más importantes de la banda y compartió recuerdos detrás de cada una. Entre todas las anécdotas, una destacó por encima del resto: la revelación de que Infinity habría contado con un video musical que nunca salió a la luz.

Karwai Tang/WireImage

Sus canciones favoritas

Louis comenzó con More Than This, uno de los temas más queridos del álbum Up All Night (2011). Después llegó Live While We’re Young, sencillo principal de Take Me Home en el 2012. Aunque confesó que nunca fue una de sus canciones favoritas, aseguró que siempre la asociará con uno de los días más divertidos de la banda. Para Louis, Midnight Memories ocupa un lugar muy especial, el cantante la colocó entre sus tres canciones favoritas y recordó con cariño el proceso creativo detrás del tema.

Un recuerdo emotivo llegó cuando reveló cuál era la canción favorita de su mamá Johannah Deakin, quien falleció el 7 de diciembre de 2016 a los 43 años de edad. Se trata de 18, escrita por Ed Sheeran.

Getty Images.

¿Infinity sí tuvo un video musical?

La mayor sorpresa llegó con Infinity, incluida en Made in the A.M. en el 2015. Mientras escuchaba la canción, Louis compartió una confesión que nadie esperaba.

¿Al final publicamos el video de esta? Estoy seguro de que grabamos uno y terminó siendo descartado, aunque podría estar equivocado. Louis Tomlinson

Jeff Kravitz/OneD/Getty Images

La declaración desató la emoción entre los seguidores de One Direction, pues, hasta ahora, Infinity nunca contó con un videoclip oficial. Las palabras de Louis sugieren que la banda sí habría filmado un video que finalmente quedó archivado y jamás fue lanzado al público.

Aunque el cantante reconoce que podría no recordar todos los detalles con precisión, su comentario abrió la puerta a una de las mayores incógnitas en la historia del grupo: ¿existe un videoclip inédito de Infinity esperando salir a la luz?