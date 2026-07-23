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Penélope Cruz y Javier Bardem competirán por el León de Oro en el Festival de Venecia con Bunker

Los actores volverán a compartir pantalla y lo harán en uno de los escenarios más importantes del cine mundial

Julio 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La pareja de actores españoles competirá por el prestigioso León de Oro del 83 Festival Internacional de Cine de Venecia con la película Bunker, dirigida por el cineasta y dramaturgo francés Florian Zeller, ganador del Premio Óscar por el guion de The Father (El padre).

La organización de la Mostra de Venecia anunció la selección oficial del certamen, en la que Bunker figura entre las películas que buscarán el máximo reconocimiento del festival. La edición se celebrará del 2 al 12 de septiembre en el Lido de Venecia, y como cada año, marcará el inicio de la temporada de premios cinematográficos.

Esta producción representa el esperado reencuentro de Penélope Cruz y Javier Bardem en una película desde Todos lo saben en 2018. En Bunker, Bardem interpreta a un arquitecto contratado para construir un sofisticado refugio subterráneo para un multimillonario, una decisión que desencadena una profunda crisis personal y matrimonial. Cruz da vida a su esposa, quien comienza a cuestionar la relación tras 17 años de matrimonio, en una historia centrada en el amor y la fragilidad de la vida.

La competencia por el León de Oro será reñida, con nuevas películas de directores de renombre internacional como Martin McDonagh, Hirozaku Koreeda, Werner Herzog, Nanni Moretti y Casey Affleck, entre otros.

Penelope Cruz Javier Bardem
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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