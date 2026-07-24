Tom Holland revela las dos películas que siempre lo hacen llorar

Aunque suele interpretar a héroes en la pantalla, Tom Holland no tiene problema en admitir que es una persona muy sensible. Durante una entrevista con MTV, el actor fue cuestionado sobre las películas que siempre logran hacerlo llorar, y la respuesta provocó una divertida intervención de Zendaya.

Antes de que Tom respondiera, la actriz comentó entre risas: “Eres un chico muy emocional… ¡podrían ser como 70 películas!”, dejando claro que no es raro verlo con lágrimas en los ojos.

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Las dos películas que más conmueven a Tom Holland

Después de la broma, Holland explicó que hay dos títulos que siempre lo emocionan:



Sing - 2016: La primera es la película animada Sing, específicamente la escena en la que el padre de Johnny sale de prisión para verlo cantar.

Cuando está cantando y su papá va a verlo… amo muchísimo esa escena.

Tom Holland

Cuestión de tiempo: El aclamado drama romántico de Richard Curtis. Tom aseguró que el momento en el que el protagonista camina por la playa junto a su padre por última vez siempre consigue hacerlo llorar, convirtiéndose en una de las escenas más emotivas para él.

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La espontánea respuesta de Zendaya no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la complicidad de la pareja. Su comentario, además de provocar risas, mostró el cariño con el que conoce a Tom y su lado más sentimental.