Muere Chris Anne, la mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras cumplir su último deseo

Ben Affleck y su hermano, Casey Affleck, atraviesan un difícil momento tras la muerte de su madre, Chris Anne Affleck, quien falleció el pasado 2 de junio de 2026 a los 83 años, luego de ser diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025.

Los médicos le dieron una esperanza de vida de seis meses, pronóstico que finalmente se cumplió tras ver cumplido su último deceso, y después de haber disfrutado del cariño y los cuidados de su familia.

El último deseo de la madre de Ben Affleck antes de morir

El obituario que se dio a conocer recientemente a través de The Hollywood Reporter, señala que al estar consciente de su estado de salud, Chris Anne tuvo como último deseo ver a su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck, graduarse de la secundaria.

La familia logró cumplir ese gran anhelo: la graduación se celebró el 31 de mayo y, apenas dos días después de ver a su nieto alcanzar esa meta, Chris falleció pacíficamente mientras dormía.

¿Quién fue Chris Anne Affleck?

Chris Affleck dedicó gran parte de su vida a la educación y al trabajo comunitario, dejando un legado que fue más allá de ser la madre de Ben y Casey Affleck, dos de los actores más famosos e influyentes de Hollywood.

Chris Anne Affleck, nacida como Christopher Anne Boldt en Nueva York en diciembre de 1942, se graduó de la Universidad de Harvard y dedicó 35 años de su vida a la docencia en escuelas públicas, hasta su jubilación en 2008.

Inspirada por su padrastro, Sam, también fue una incansable defensora de los derechos civiles, y en 1964 participó en la campaña Freedom Summer en Mississippi, donde impartió clases de alfabetización como parte de un movimiento que buscaba ampliar el acceso al voto y la educación para la población afroamericana, de acuerdo con su obituario.

Estuvo casada con Timothy Affleck y dieron la bienvenida a sus hijos, Ben, de 53 años, y Casey, de 50, en 1972 y 1975 respectivamente; sin embargo, se divorciaron cuando Ben tenía unos 12 años.

Muere Chris Anne, la mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras cumplir su último deseo Getty Images

Chris fue una firme defensora de la carrera actoral de sus hijos, llegando incluso a ayudar a Ben a empezar poniéndole en contacto con la directora de casting Patty Collins, con quien compartió habitación en Harvard.

Su obituario confirma que Chris continuó su activismo tras su jubilación, además también apoyó al grupo de activistas estudiantiles de su nieta, asistió a todos sus talleres y tomó notas.

También hizo campaña por Barack Obama, se convirtió en organizadora de la Alianza por la Justicia del Agua en Palestina y formó parte de la junta del proyecto Sustainable Cape en su ciudad natal, Truro, Misa.

“Chris estaba debidamente orgullosa de los logros de sus descendientes”, decía el obituario, “pero se alegraba cuando cuestionaban, desafiaban o enfrentaban hábilmente a la autoridad”.