Jennifer Garner, en aprietos con su novio por culpa de Ben Affleck: ¿qué pasó?

El novio de Jennifer Garner, John Miller, tiene problemas con la relación de la actriz con su ex esposo, Ben Affleck, según reportes.

La pareja ha estado saliendo de forma intermitente desde 2018, y aunque su relación se ha fortalecido, a John Miller no le encanta la cercanía de su novia con su ex.

De acuerdo con el Daily Mail, Jennifer Garner adoptó el papel de “consejera matrimonial” para Ben Affleck y Jennifer Lopez a raíz de su separación el año pasado. Esto no le sienta bien a John Miller, quien entiende que tienen hijos en común, pero le cuesta lidiar con ese nivel de cercanía.

“John está intentando lidiar con la relación entre Ben y Jen manteniéndose en silencio, pero es muy difícil hacerlo. Él sabe que Ben tiene que estar presente como padre y está más que bien con eso, pero quiere ser el hombre en la relación”, dijo una fuente anónima al citado medio.

Al parecer, John Miller es respetuoso con Ben Affleck, pero tiene problemas con la dinámica entre su novia y el actor de ‘Batman’.

“John sólo habla de Ben cuando Jen habla de Ben o cuando sus hijos hablan de él. No lo menciona sin que se lo pidan”, explicó el informante.

“John respeta a Ben, pero menos es más porque John quiere a Jen para él, Todavía tiene que descubrir cómo compartimentarlo todo”.

Aseguran que Ben Affleck “dejaría todo” por Jennifer Garner

Según informes, las preocupaciones de John Miller sobre Ben Affleck aumentaron la semana pasada cuando se informó que el actor de 52 años está listo para “dejar todo” si Jennifer Garner necesita de su apoyo luego de que sus amigos expresaran su preocupación por la intérprete y su excesiva carga de trabajo.

“Para Ben, Jen es una superwoman. Ella lo ha salvado muchas veces y no hay nada en el mundo que él no haría por ella”, dijo una fuente al Daily Mail.

“No está demasiado preocupado por ella en este momento, pero si eso cambia, lo dejaría todo para asegurarse de que esté bien”.

Los amigos de la actriz de ‘Si yo tuviera 30’ le piden que se relaje, pues además de ayudar a Ben Affleck, no descuida su rol de madre, a su empresa de alimentos saludables, su voluntariado y las grabaciones de la serie ‘The Last Thing He Told Me’.

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Garner y Ben Affleck?

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos en común:

Violet Anne es la mayor, nació el 1 de diciembre de 2005 en Los Ángeles, California.

Seraphina Rose nació el 6 de enero de 2009. Hace unos meses presentó su nueva identidad como Finn Affleck.

Samuel es el menor, nació el 27 de febrero de 2012.

¿Quién es el novio de Jennifer Garner?

Luego de su separación con Ben Affleck en 2018 después de 13 años de casados, Jennifer Garner ha mantenido una relación muy privada con el director ejecutivo John Miller.

Se separaron brevemente en 2020, pero se reencontraron poco después y siguen juntos hasta ahora.

John Miller es el presidente de CaliGroup, empresa de inversión enfocada en visión artificial, inteligencia artificial y robótica para la industria de restaurantes y comercio minorista.

El empresario de 47 años también fue coautor de un libro sobre nanotecnología en 2004 titulado ‘The Handbook of Nanotechnology Business, Policy and Intellectual Property Law’.

Estuvo casado con la violinista profesional Caroline Campbell, de 2005 a 2011, y tienen dos hijos en común.