¿Taylor Swift se casará con Travis Kelce en el Madison Square Garden? esto se sabe

En los últimos días, medios estadounidenses como TMZ y Page Six, reportaron que la pareja planea contraer matrimonio el próximo 3 de julio en el icónico Madison Square Garden, sin embargo, hasta el momento la pareja no ha confirmado oficialmente dicha versión.

Según los reportes, habrían elegido el famoso recinto neoyorquino por sus estrictas medidas de seguridad y privacidad. Las cuentes citadas aseguran que el lugar cuenta con accesos subterráneos y múltiples entradas que permitirán el ingreso discreto de los invitados, además de un calendario sin eventos programados durante los primeros días de julio. También se habla de una lista de entre 1,100 y 1,200 asistentes, integrada por familiares, amigos cercanos y numerosas celebridades.

Entre los nombres que han sido mencionados en las versiones extraoficiales figuran Selena Gomez, Ed Sheeran y Gigi Hadid. Asimismo, algunos medios señalan que Taylor habría contactado personalmente a varios invitados para evitar filtraciones, mientras que otras publicaciones afirman que la cantante habría compartido información distinta con diferentes personas para identificar fugas de información.

Lo único confirmado es que Taylor y Travis siguen comprometidos y siguen siendo una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo y el deporte.