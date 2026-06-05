Realizan protestas en Sicilia contra la boda de Dua Lipa y Callum Turner: “Palermo no se alquila”

Dua Lipa y Callum Turner celebrarán este fin de semana una segunda boda en Sicilia, después de haber contraído matrimonio legalmente en Londres la semana pasada, con una ceremonia que se realizará en el histórico Palazzo Gangi de Palermo y contará con invitados famosos como Elton John, Charli XCX y Donatella Versace.

Sin embargo, la ceremonia y los festejos posteriores, que se extenderán durante tres días, ya han generado molestias entre algunos residentes, quienes han comenzado a expresar públicamente su descontento con la celebración organizada por la pareja.

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La celebración de Dua Lipa y Callum Turner por su boda en Sicilia causa polémica

El exclusivo evento ya ha causado algunas molestias entre los residentes debido a las estrictas medidas de seguridad, que incluyen cierres temporales de calles, restricciones para drones y acceso limitado a ciertas plazas del centro histórico.

La inconformidad escaló cuando comenzaron a aparecer carteles en diferentes puntos de Palermo con mensajes dirigidos directamente a la pareja y a los organizadores del evento. Entre las frases que más llamaron la atención estaban:

“Palermo no está en renta”, “Nuestra plaza no es tu sala” y “Palermo no es para los ricos”.

Otros mensajes defendían el uso de los espacios públicos con consignas como: “Los espacios públicos pertenecen a todos”, reflejando el descontento de algunos residentes ante las restricciones impuestas durante las celebraciones.

¿Cómo será la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia?

La pareja, que se casó por lo civil en Londres el 31 de mayo, llegó a Palermo a mediados de semana en un jet privado, y desde entonces se hospeda en el lujoso hotel Villa Igiea, donde ocupa una exclusiva suite de 105 metros cuadrados valorada en 6.000 euros por noche.

La seguridad alrededor de su estancia es tan estricta que, según el medio local RAI, se ha impedido a periodistas y fotógrafos de medios británicos captar imágenes del exterior del recinto.

Mientras tanto, se espera que las celebraciones reúnan a unos 200 invitados del mundo del espectáculo, incluidos Mark Ronson, Olivia Dean, Charli XCX, Donatella Versace y Elton John.

La fiesta principal está prevista para este sábado en una mansión barroca de Bagheria, donde incluso se han impuesto restricciones de estacionamiento, pese a las quejas de algunos vecinos por los cierres y limitaciones en el centro histórico, el alcalde de Palermo defendió el evento al considerar que supone una importante promoción internacional para la ciudad.