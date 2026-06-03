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Dua Lipa comparte las fotos de su boda con Callum Turner

La cantante sorprendió al compartir con sus millones de seguidores las fotos oficiales de su boda con el actor británico

Junio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Las imágenes publicadas en sus redes sociales, confirmaron oficialmente que la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Londres el pasado 31 de mayo. En ellas se observan diversos momentos del enlace que tuvo lugar en el histórico Old Marylebone Town Hall, un recinto conocido por albergar bodas de celebridades.

En las fotos se observa a la intérprete luciendo un elegante conjunto nupcial diseñado por Schiaparelli, inspirado en el icónico atuendo que utilizó Bianca Jagger en su boda de 1971, mientras que Turner vistió un sofisticado traje azul marino de Ferragamo.

El vestido elegido por Dua llamó la atención por su diseño de alta costura con inspiración clásica y toques contemporáneos, complementado con accesorios discretos que resaltaron la elegancia del conjunto.

La publicación incluyó fotos en blanco y negro y a color que capturan momentos emotivos de la ceremonia, entre ellos un beso de los recién casados y su salida entre confeti acompañados por familiares y amigos cercanos.

Dua Lipa Callum Turner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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