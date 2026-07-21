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Nadia Ferreira y Marc Anthony dan la bienvenida a su hija; este es el nombre que eligieron

La modelo y el cantante ya son padres de una niña; la pareja anunció el nacimiento de su segunda hija en común a través de una emotiva publicación en redes sociales donde compartieron su felicidad por la llegada de la nueva integrante de la familia

Julio 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La bebé que lleva por nombre Myla aparece en fotos que compartieron sus papás, donde además aparece su hermanito Marquito, quien la sostiene con ternura.

Los famosos expresaron la felicidad y gratitud que sienten por esta nueva etapa familiar. La llegada de Myla ocurre después de que la modelo paraguaya y el cantante anunciaran su segundo embarazo el pasado mes de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. Más tarde, confirmaron que esperaban una niña y, en junio, celebraron un exclusivo baby shower rodeado de familiares y amigos.
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Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony suma ocho hijos. La pequeña es la segunda hija que tiene junto a Nadia Ferreira, después del nacimiento de Marco, quien llegó al mundo en junio de 2023.

Además de Marco y Myla, el intérprete de “Vivir mi vida”, es padre de Arianna y Chase, de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres, y los gemelos Emme y Maximilian, nacidos durante su matrimonio con Jennifer Lopez.

Nadia Ferreira Marc Anthony
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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