Nadia Ferreira y Marc Anthony dan la bienvenida a su hija; este es el nombre que eligieron

La bebé que lleva por nombre Myla aparece en fotos que compartieron sus papás, donde además aparece su hermanito Marquito, quien la sostiene con ternura.

Los famosos expresaron la felicidad y gratitud que sienten por esta nueva etapa familiar. La llegada de Myla ocurre después de que la modelo paraguaya y el cantante anunciaran su segundo embarazo el pasado mes de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. Más tarde, confirmaron que esperaban una niña y, en junio, celebraron un exclusivo baby shower rodeado de familiares y amigos.

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Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony suma ocho hijos. La pequeña es la segunda hija que tiene junto a Nadia Ferreira, después del nacimiento de Marco, quien llegó al mundo en junio de 2023.

Además de Marco y Myla, el intérprete de “Vivir mi vida”, es padre de Arianna y Chase, de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres, y los gemelos Emme y Maximilian, nacidos durante su matrimonio con Jennifer Lopez.