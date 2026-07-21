Hijo de Britney Spears responde a la polémica teoría de que su madre fue suplantada por una doble

Durante años se ha difundido una teoría conspirativa que asegura que Britney Spears habría muerto y sido reemplazada por una doble o un clon, una afirmación que ha generado miles de comentarios en internet.

Sin embargo, Jayden James Federline, el hijo menor de la “Princesa del Pop”, decidió poner fin a los rumores con una respuesta contundente, calificando estas especulaciones como “ridículas” y dejó claro que no tienen ningún fundamento.

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Jayden James, hijo de Britney Spears, respondió a las teorías que aseguran que su madre fue suplantada

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Jayden James Federline, de 19 años, respondió a la pregunta de un seguidor sobre la teoría que asegura que su madre fue reemplazada por un clon, aprovechando el momento para desmentir esos rumores con bastante humor.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1,2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, afirmó Jayden en su en vivo. “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

El joven fue más allá en su crítica al fenómeno de la desinformación en redes sociales: “Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso”, declaró.

Y agregó: “La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investigan”.

¿Qué dice la teoría de la suplantación de Britney Spears?

La teoría de que Britney Spears fue reemplazada por un clon ha circulado en internet durante los últimos dos años, impulsada por las publicaciones de la cantante en redes sociales y por las especulaciones surgidas a raíz de su comportamiento en línea.

El rumor incluso llegó a ser comentado por Kristin Cavallari en su pódcast Let’s Be Honest, lo que contribuyó a darle mayor visibilidad.

“Esa no es Britney Spears”, dijo Cavallari mientras hablaba de la teoría del clon en un episodio de 2024. “Lo siento, no es Britney Spears. ¡Ve a ver fotos! Esa no es Britney Spears”.

Britney Spears, de 44 años, es madre de Jayden James y Sean Preston, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, y aunque en algunos momentos la cantante ha mantenido una relación distante con sus hijos, ambos han comenzado a acercarse nuevamente en los últimos meses.