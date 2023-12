Britney Spears reveló cómo transita su vida de soltera tras separarse de Sam Asghari

Britney Spears está soltera desde el mes de agosto de este año, cuando dio a conocer que se separaba de Sam Asghari, a tan solo un año de su boda.

Lo que más llamó la atención en ese momento fue que el modelo solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”, de las cuales se supo poco. Tiempo después vino el libro de memorias de Spears: “The woman in me” y la atención mediática a ella.

Ahora que está sin una pareja, la “Princesa del Pop” compartió en Instagram su sentir al respecto, y admitió para todos sus seguidores que le resulta “extraño” estar soltera, luego de siete años de relación con Sam.

Fiel a su estilo, Britney también habló de sus inseguridades, por ejemplo, el miedo a realizar proyectos artísticos nuevos o personales, ya que para ella significan un riesgo.

“Es tan extraño estar soltera... He tenido mucho tiempo para mirar atrás con todo lo bueno y lo malo… Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma... Soy fácilmente manipulable y llevo mi corazón en la manga... Pero definitivamente estoy cambiando todo eso”, dijo.

“La forma en la que vivo mi vida es mía. Ha habido tanta gente que ha interferido en ella. Pero es genial haber aprendido que está bien ser egoísta con mi vida y con la manera en que la disfruto”, mencionó.

Britney Spears no regresa a los escenarios

Los fans de la cantante, quienes crecieron con su música, ven lejana la posibilidad de volver a verla en un escenario.

Llama la atención que artistas como Madonna, siguen vigentes, que personalidades de su generación como Christina Aguilera, Beyoncé, siguen activas, por lo cual ven viable que pueda resurgir, solo si ella quiere.

Sus comentarios sobre la inseguridad, el miedo, hacen parecer que no volverá a verse a Spears cantando sus éxitos como “Toxic”, “Baby one more time”, “Overprotected”, entre otros.

Además, la forma en que se muestra en sus redes sociales, para algunos fans, no es en la que les gusta verla.