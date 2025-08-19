Así entrena Anne Hathaway a los 42: el método que combina ballet, yoga y resistencia

A sus 42 años, Anne Hathaway no solo sigue brillando en la pantalla grande, también ha cautivado con la disciplina y constancia que dedica a su entrenamiento físico. Su rutina, diseñada por la bailarina profesional y coach de fitness Monique Eastwood, mezcla elementos de danza, pilates, yoga y ejercicios de fuerza, logrando un plan integral que fortalece cuerpo y mente.

Un enfoque más allá del gimnasio

Lejos de los entrenamientos convencionales de cardio o pesas, Hathaway apostó por un programa que prioriza la conciencia corporal, el equilibrio y la movilidad. Cada sesión dura alrededor de una hora e incluye estiramientos, sentadillas, giros y movimientos de cadera que trabajan los músculos profundos y mejoran la estabilidad del core.

A medida que me he vuelto más fuerte y flexible físicamente, mi perspectiva de la vida ha mejorado. Anne Hathaway.

Para Hathaway, este entrenamiento va más allá de la condición física: representa un cambio de mentalidad. La combinación de danza y fuerza no solo moldea su figura, sino que también potencia su resiliencia, disciplina y bienestar emocional.