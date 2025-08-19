Suscríbete
Personalidades

Así entrena Anne Hathaway a los 42: el método que combina ballet, yoga y resistencia

El método que transformó la vida de la actriz y mejora movilidad, resistencia y equilibrio

August 19, 2025 • 
Tania Franco
Anne Hathaway - rutina fit - ejercicio

TheStewartofNY/GC Images

A sus 42 años, Anne Hathaway no solo sigue brillando en la pantalla grande, también ha cautivado con la disciplina y constancia que dedica a su entrenamiento físico. Su rutina, diseñada por la bailarina profesional y coach de fitness Monique Eastwood, mezcla elementos de danza, pilates, yoga y ejercicios de fuerza, logrando un plan integral que fortalece cuerpo y mente.

Un enfoque más allá del gimnasio

Lejos de los entrenamientos convencionales de cardio o pesas, Hathaway apostó por un programa que prioriza la conciencia corporal, el equilibrio y la movilidad. Cada sesión dura alrededor de una hora e incluye estiramientos, sentadillas, giros y movimientos de cadera que trabajan los músculos profundos y mejoran la estabilidad del core.

A medida que me he vuelto más fuerte y flexible físicamente, mi perspectiva de la vida ha mejorado.
Anne Hathaway.

Para Hathaway, este entrenamiento va más allá de la condición física: representa un cambio de mentalidad. La combinación de danza y fuerza no solo moldea su figura, sino que también potencia su resiliencia, disciplina y bienestar emocional.

ejercicio ejercicios Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Elvis Presley, Priscilla y Lisa-Marie
Personalidades
Elvis tenía 24 y Priscilla apenas 14: así nació su historia de amor
August 18, 2025
 · 
Tania Franco
Meryl Streep - Cortes de pelo en tendencia
Lifestyle
3 cortes de pelo que le quedan bien a todo tipo de cara
August 17, 2025
 · 
Tania Franco
Madonna - Reina del pop - Nueva York -Música
Personalidades
Madonna rompe el silencio sobre la violencia que vivió al llegar a Nueva York
August 16, 2025
 · 
Tania Franco
carlos-slim-helu-auto-mercedes.jpg
Personalidades
Así es el auto más lujoso de Carlos Slim Helú
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jeff-bezos-lauren-sanchez-chica-bond
Personalidades
Jeff Bezos quiere que su esposa Lauren Sánchez sea la próxima chica bond
El fundador de Amazon estaría influyendo para posicionar a su esposa en la nueva entrega de James Bond
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mama-de-jeff-bezos-murio.jpeg
Personalidades
De qué murió la mamá de Jeff Bezos
Este jueves se dio a conocer la muerte de Jacklyn Gise Bezos a los 78 años tras una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
irina-shayk-cristiano-ronaldo.jpg
Personalidades
Así fue el romántico noviazgo de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk que duró 5 años
Los famosos se flecharon durante la sesión de fotos de una campaña de Armani
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-irina-shayk-parejas.jpg
Personalidades
Ellas fueron las novias de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez
Repasamos los amores que tuvo el futbolista antes de conocer a su futura esposa y madre de sus hijos
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3
Moda
Minimalistas, chic y glam: así llevan las sandalias las celebridades este verano
Selena, Anne y Hailey nos muestran el manual definitivo para usar sandalias de una manera sofisticada
August 11, 2025
 · 
Tania Franco