Luego de 14 meses de matrimonio, Britney Spears y el modelo Sam Asghari decidieron ponerle fin a su historia de amor.

Hace unos días, según TMZ, el modelo Sam Asghari confrontó a la famosa al enterarse que le había sido infiel con un empleado doméstico, lo que terminó en una fuerte discusión entre ambos. “Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio”, dijo una fuente cercana a la pareja al medio antes citado.

De acuerdo con la información, el modelo de 29 años ya no vive con la intérprete, pues después de lo sucedido se habría mudado de la casa que compartían. Además, supuestamente Britney habría golpeado a su ex pareja en repetidas ocasiones.

¿Qué dijo Britney Spears sobre su separación con Sam Asghari?

Ahora, la famosa de 41 se ha pronunciado para confirmar su ruptura y en sus primeras declaraciones lamentó que su familia no la apoye en esos momentos difíciles que está atravesando. Sin embargo, agradeció el apoyo de sus fans.

Britney Spears sobre su separación con Sam Asghari: “No podía soportar más dolor” Instagram

“De manera telemática he estado recibiendo muchos mensajes que han logrado derretir mi corazón. Muchas gracias. Me encantaría mostrar cómo me encuentro realmente, mis emociones y mis lágrimas, pero tengo que ocultar mis debilidades sino mi padre mandaría a su ejército de médicos para que me arreglen. Cuando más necesito a los míos, quienes se supone que te aman incondiconalmente, tengo que ser más fuerte y hacer lo mejor que pueda”.

“Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor”, expresó Britney Spears.

Britney Spears sobre su separación con Sam Asghari: “No podía soportar más dolor” Getty Images

Por otro lado, según la revista People y la BBC, Sam Asghari ya solicitó al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que la intérprete pague una manutención conyugal y los honorarios de los abogados que se encargarán de su divorcio. Además, quiere reservar su derecho a modificar las peticiones sobre las propiedades y bienes comunitarios que aparecen en el acuerdo prenupcial que ambos firmaron el año pasado.

El contrato especificaba que en caso de terminar su relación, Sam no tendría derecho al dinero que la cantante de pop había ganado en los años previos a su matrimonio. Asimismo, no figuraba en las escrituras de su mansión en California.