Britney Spears se separa: 5 señales de que su unión con Sam Asghari nunca iba a funcionar

Britney Spears volverá a ser soltera muy pronto. Según varias fuentes, su esposo, el modelo y actor Sam Asghari, estaría a poco tiempo de pedirle el divorcio a la famosa cantante por una supuesta infidelidad por parte de la intérprete de Toxic.

La pareja se casó en junio de 2022 en su casa ubicada en la exclusiva zona de Thousand Oaks, California. Sin embargo, según las fuentes, esta no es la primera vez que Spears y su marido tienen aparentes problemas maritales. Apenas en mayo pasado, personas cercanas a la pareja contaban que las peleas eran tan fuertes, que incluso el equipo de seguridad debía intervenir para evitar que la situación escalara.

La diferencia esta vez es que se dice que Sam ya ni siquiera está viviendo con Britney. En caso de que la pareja se llagara a separar legalmente, el proceso sería sencillo gracias al acuerdo prenupcial que protege la fortuna de la cantante, que asciende a 60 millones de dólares.

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en junio de 2022 Instagram @britneyspears

Y aunque parecía que Britney Spears por fin habría encontrado a su príncipe azul, durante su relación con Asghari hubo algunas señales que indicaban lo contrario.

1. Britney Spears no negó tener problemas maritales

La última vez que hubo rumores de problemas entre la intérprete de Baby One More Time, Asghari rápidamente los negó a través de su representante, Brandon Cohen. En marzo de 2023, Cohen informó a Page Six que los reportes de tensiones entre su cliente y Spears simplemente no eran ciertos. Por su parte, Britney no hizo declaraciones al respecto, pero llamó la atención que no compartiera imágenes con su esposo en su cuenta de Instagram, algo que había venido haciendo anteriormente.

2. Ningún familiar de Britney asistió a su boda

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en junio de 2022, y fue evidente para sus seguidores que ningún familiar de parte de la novia estuvo presente en la ceremonia. Y aunque hubo una gran cantidad de famosos invitados como Selena Gomez, Paris Hilton y Madonna, sus padres, Lynne y Jamie, y sus hermanos, Jamie Lynn y Bryan, no estuvieron ahí para acompañarla.

Los hijos de la cantante, Jayden James y Sean Preston, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline, tampoco estuvieron junto a su mamá.

3. Sam Asghari quería tener más hijos

Aunque Spears frecuentemente ha hablado sobre su deseo de tener más hijos, era algo más complicado para la cantante de 41 años debido a su edad. Sin embargo, Britney estuvo dispuesta a intentarlo, y sólo un par de meses antes de su boda con Asghari, anunció que estaba embarazada. Sólo un mes después, la pareja anunció que lamentablemente habían perdido al bebé.

Y aunque no volvieron a hablar sobre el tema, se especula que el deseo de Sam de ser un padre joven y la presión que ejercía sobre Britney para conseguirlo, podrían haber ocasionado momentos de tensión en su matrimonio.

4. Sam Asghari presuntamente la dejó en un restaurante tras una pelea

Otra señal de que Britney Spears y Sam Asghari iban camino al divorcio sucedió en enero de 2023. En ese momento, TMZ report que Spears tuvo un episodio de salud mental mienyras cenaba con su esposo en un restaurante, tras el cual Sam se levantó y se fue. Algunos comensales enviaron videos al medio, y en un intent por defender a su esposa, Asghari publicó una historia en su cuenta de Instagram con las palabras: “No crean todo lo que leen en línea gente”.

5. La pareja está en distintas etapas de sus respectivas carreras

Spears y Asghari se encontraban en completamente distintas etapas en su carrera profesional cuando se conocieron, y eso se mantiene hasta el día de hoy, en parte por la diferencia de edad entre ellos – Britney tiene 41 años y Sam, 29. La pareja se conoció cuando el modelo tenía pequeños papeles en videos musicales y aprovechaba cualquier otra oportunidad que se le presentara, mientras ella ya era una artista establecida con una residencia en Las Vegas y un imperio multimillonario. Y aún hoy, cuando él ya ha logrado conseguir papeles más importantes en distintas producciones, ella sigue siendo Britney Spears.

La estabilidad mental de Britney Spears preocupa a las personas cercanas a la cantante Instagram @britneyspears

¿Qué pasará con Britney ahora?

Ahora que la pareja está por separarse, algunas fuentes han contado a TMZ que la familia de Britney está preocupada por ella. Ya que la intérprete de Oops!…I Did It Again está alejada de la mayoría de las personas que eran cercanas a ella, el medio asegura que el ícono del pop no tiene a nadie en quien apoyarse durante esta complicada situación.