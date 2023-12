La increíble transformación de Sam Asghari tras su divorcio de Britney Spears

Tras su separación de Britney Spears, Sam Asghari ha experimentado una notable transformación personal y física.

Después del divorcio, el modelo y actor iraní-estadounidense perdió entre 15 y 18 kilos en los últimos cinco meses. Esta pérdida de peso es el resultado de un cambio de enfoque hacia su propio bienestar y autocuidado.

La reinvención física post-divorcio de Sam Asghari

Asghari, de 29 años, se casó con Britney Spears en una ceremonia en junio de 2022 y se divorció 14 meses después. Desde la ruptura con la cantante, el actor ha compartido su transformación en las redes sociales.

Sus seguidores han sido testigos de su progreso mediante videos de entrenamiento en su cuenta de Instagram, donde muestra un cuerpo, cuello y rostro más esculpidos y tonificados junto a una actitud más positiva y motivante para seguir un cambio hacia el bienestar propio.

La motivación detrás del cambio

En una entrevista con Page Six, Asghari reveló que su transformación no está motivada por un deseo de venganza hacia su exesposa, sino por un compromiso con el amor propio.

Esta no es la primera vez que Asghari ha experimentado una pérdida de peso significativa. Anteriormente, había alcanzado un peso de 136 kilos debido a la depresión y la ansiedad, lo que lo llevó a adoptar hábitos alimenticios poco saludables.

De la depresión a la determinación

Tras ser expulsado de su equipo de fútbol universitario, Asghari cayó en un período de depresión, lo que lo llevó a descuidarse a sí mismo. Sin embargo, decidió cambiar su situación, comprometiéndose con un régimen de entrenamiento riguroso y un cambio radical en su dieta. Estos ajustes no solo mejoraron su salud, sino que también impulsaron su carrera como modelo y actor.

Un nuevo enfoque en la carrera

Actualmente, Asghari está centrado en su trabajo y recientemente apareció en la serie de Paramount+ “Special Ops: Lioness”.

Además, está al frente de “Asghari Fitness”, su negocio propio que ofrece programas de entrenamiento personalizados y planes de comidas.

Regularmente comparte vídeos de sus entrenamientos y fotografías de su progreso en su plataforma de Instagram, así reafirma su compromiso con un estilo de vida saludable.

Sobre su vida personal, Asghari ha declarado que, por el momento, no está interesado en buscar un nuevo amor y que no se unirá a ninguna aplicación de citas. La única compañía femenina en su vida es su doberman, Portia, y no descarta la posibilidad de adoptar otro perro en el futuro.

La transformación de Sam Asghari después de su divorcio de Britney Spears refleja un cambio significativo en su enfoque hacia la salud, el bienestar personal y su carrera lejos de problemas mediáticos. Su compromiso con un estilo de vida saludable y su dedicación al ejercicio demuestran cómo los momentos desafiantes pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal y profesional.