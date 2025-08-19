Suscríbete
Travel

Viajes de lujo en la naturaleza: los destinos de glamping que debes visitar

Escapadas únicas donde la naturaleza se mezcla con el confort

August 19, 2025 • 
Tania Franco
Glamping - destinos de lujo

Susumu Yoshioka/Getty Images

El glamping (glamour + camping) es una de las experiencias de viaje más exclusivas del momento. Combina la aventura de acampar con todas las comodidades de un hotel de lujo, ofreciendo hospedajes en escenarios naturales de ensueño.

1. Desierto de Agafay, Marruecos

A solo 40 minutos de Marrakech, el Desierto de Agafay ofrece un paisaje árido y mágico con vistas al Atlas. Aquí, los campamentos de lujo cuentan con tiendas estilo bereber equipadas con camas king size, piscinas infinitas y cenas privadas bajo las estrellas. Es la combinación perfecta entre exotismo, cultura y confort.

Glamping - desierto

Thomas Barwick/Getty Images

2. Bosques de Europa, Finlandia

Si sueñas con dormir bajo la aurora boreal o despertar rodeado de nieve, el glamping en los bosques finlandeses es una experiencia inolvidable. Domos transparentes y cabañas de cristal permiten admirar el cielo nocturno sin salir de la calidez de la habitación. Además, podrás disfrutar de saunas privadas, paseos en trineo y caminatas en medio de la naturaleza nórdica.

Glamping en Finlandia

Dana Neibert/Getty Images

3. Bali, Indonesia

En el corazón de Asia, Bali es uno de los destinos más codiciados para el glamping. Entre arrozales, selva tropical y playas paradisíacas, encontrarás tiendas safari de lujo y villas eco-friendly con piscinas privadas. Muchas de estas opciones ofrecen experiencias de bienestar como yoga al amanecer, masajes balineses y cenas gourmet al aire libre.

Glamping en Bali - Indonesia con lujo

Martin Puddy/Getty Images

Desde las dunas de Marruecos, pasando por los bosques helados de Europa, hasta la exuberancia tropical de Asia, estos destinos demuestran que el campo y la aventura también pueden vivirse con estilo y sofisticación.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
