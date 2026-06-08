El movimiento inmobiliario de Jim Curtis desata rumores sobre su futuro con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y su novio Jim Curtis, acaban de celebrar su primer año como pareja el pasado mes de mayo; sin embargo, parece que sus planes de mudanza siguen presentando obstáculos.

Luego de haber puesto en venta su departamento en Nueva York el pasado mes de enero, el hipnoterapeuta ha dado un paso atrás y lo ha sacado de nuevo del mercado, generando especulaciones sobre una mudanza a Los Ángeles junto a la actriz.

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Jim Curtis toma decisión sobre su departamento en Nueva York y genera especulaciones sobre su futuro con Jennifer Aniston

El pasado mes de enero, Jim puso a la venta su departamento de 111 metros cuadrados y dos habitaciones con baño ubicado en el exclusivo distrito de Seaport, en Manhattan por 1.53 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo con medios como Star Magazine, Curtis ha enfrentado dificultades para lograr la venta de su inmueble, pues también puso la opción de alquiler del inmueble por 8,950 dólares al mes.

Nuevos reportes informan que el hipnoterapeuta finalmente ha desistido y tomó la decisión de retirar su propiedad del mercado, abriendo especulaciones sobre su futuro con Jennifer, quien mantiene su estilo de vida en Los Ángeles.

La relación dividida de Jennifer Aniston y Jim Curtis entre Los Ángeles y Nueva York

De acuerdo con diferentes medios internacionales, Jennifer no tiene pensado dejar Los Ángeles y mudarse a Nueva York con Jim: “Le gusta Nueva York, pero en pequeñas dosis”, habría comentado un amigo cercano a la pareja al medio RopRant.

Esta distancia geográfica estaría causando algunos problemas en la relación; sin embargo, no ha sido motivo para que se especule un posible distanciamiento, y mucho menos una ruptura.

Por otra parte, los abogados de Aniston le han recomendado proteger su fortuna de 320 millones de dólares, antes de tomar la decisión de una posible boda, un aspecto legal que ha causado cierta tensión en la relación, pues Curtis no está acostumbrado a lidiar con los códigos de ya acostumbrados de Hollywood.

Jim ha desarrollado una carrera que abarca las finanzas, la salud digital y el bienestar emocional, destacándose como hipnoterapeuta, autor y coach, entre sus clientes se encuentran figuras como Miranda Kerr y Julianne Hough.

Mientras que su relación con Aniston se basa en valores compartidos sobre la salud mental, el bienestar emocional y la autenticidad.