Novio de Jennifer Aniston revela detalles de su relación

El hopnoterapeuta y experto en salud y bienestar, Jim Curtis dijo que llevan casi un año juntos

Enero 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Jim Curis asistió al Today Show para hablar sobre su nuevo libro The Book of Possibiliy, donde fue cuestionado sobre su relación con Jennifer Aniston y mencionó que él y la actriz se conocieron por amigos en común que los presentaron. “Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar solamente”, contó.

Curtis añadió que no comenzaron a salir en cuanto se conocieron, ya que esto les tomó tiempo. “Tomó mucho tiempo, hablamos por mucho tiempo y nos volvimos cercanos. Bastante tiempo, para ahora meses, casi cerca de un año”.

Cabe recordar que en julio pasado, ambos fueron vistos juntos en Mallorca, España, sin embargo, fue hasta noviembre del mismo año cuando la actriz confirmó la relación cuando publicó una foto abrazando a Jim el día de su cumpleaños.

Ese mismo mes debutaron como pareja en la alfombra roja de Elle’s 2025 Women in Hollywood, donde Aniston habló por primera vez de su romance y dijo, “es bastante extraordinario y ayuda a muchas, muchas personas, es muy especial, muy normal y muy amable, quiere ayudar a las personas a sanar”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
