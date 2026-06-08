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Sean Penn rompe el silencio sobre su rechazo a los Oscar y el peligro que siente al tomarse selfies

Sean Penn explica por qué ha dejado de asistir a las entregas de premios y por qué rechaza las selfies con sus fans.

Junio 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
Sean Penn se sincera sobre su decisión de no asistir a más entregas de premios

Sean Penn se sincera sobre su decisión de no asistir a más entregas de premios

Getty Images

La ausencia de Sean Penn en la más reciente entrega de los Premios Óscar, llamó especialmente la atención, pues el actor no solo estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor, fue el gran ganador de la noche, consiguiendo así la codiciada estatuilla por tercera ocasión.

Finalmente el actor ha revelado el por qué no asistió a la importante noche del cine, y además argumentó el motivo por el que no piensa acudir a más entregas de premios, sorprendiendo a su fans también con su negativa a las selfies.

Sean Penn se sincera sobre su decisión de no asistir a más entregas de premios

Durante una charla en el Festival Tribeca, Sean Penn habló con la periodista Kaitlin Collins de CNN y expresó de forma directa su postura sobre las ceremonias de premios.

Ya no asisto a ningún evento en el que tenga que estar en un grupo de más de ocho personas. Es algo que me deja sin ánimos”.

El actor asegura que no sólo se trata de las entregas de premios, también se refiere a fiestas o reuniones con demasiadas personas, pues asegura que estar con tanta gente le produce ansiedad.

No es solo porque se trate de una entrega de premios. Sería igual si este grupo fuera a una fiesta posterior. Siempre he sentido incomodidad social en esos ambientes; demasiada gente”. Y agregó: “Estoy decidido, de por vida, a no ir a ningún lugar donde se reúna un grupo designado de más de ocho personas”.

No tengo nada que ocultar: Sean Penn

Penn asegura que esta es la mejor decisión que ha tomado por su salud mental, y que se ha reforzado tras acudir a los Globos de Oro de este año.

Lo máximo que podía sentir era alivio”, comentó. “Saber que no voy a volver a hacer eso es un descanso. Fui a los Golden Globes, nunca había ido antes. Y fue ahí cuando decidí: ‘No puedo hacer esto’”.

El actor argumentó que la dinámica social de estos eventos le produce una ansiedad abrumadora: “El problema es que en esas reuniones sólo tienes quince minutos para cada persona, y eso me provoca ansiedad, es algo que me resulta abrumador”.

¿Por qué a Sean Penn las selfies le parecen malas para el alma?

Sean Penn aseguró que una de las razones de su incomodidad en eventos públicos es la constante petición de selfies por parte de asistentes y admiradores, un aspecto sobre el que se mostró especialmente firme.

La gente no debería hacerse selfies nunca con nadie. Es malo para ti; es malo para todos. Es como chuparte el alma”.

Incluso ante situaciones extremas, como el caso de una superviviente del Holocausto o un niño en silla de ruedas, Penn mantiene su postura: “¿La abuela del Holocausto y su nieto parapléjico de seis años se acercan? Es un no rotundo”.

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