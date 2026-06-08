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La silla de Taylor Swift en un partido de los Knicks sale a subasta

El asiento que ocupó la cantante durante un juego de playoffs de la NBA se ha convertido en una inesperada pieza de colección para los fans de la estrella pop.

Junio 08, 2026 • 
Tania Franco
La silla de Taylor Swift en un partido de los Knicks sale a subasta

Gregory Shamus/Getty Images

La influencia de Taylor Swift sigue trascendiendo la música. Ahora, la silla en la que la cantante se sentó durante un partido de playoffs entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers ha sido puesta en subasta, despertando el interés de coleccionistas y seguidores.

La silla de Taylor Swift en un partido de los Knicks sale a subasta

Gregory Shamus/Getty Images

La silla donde la cantante se sentó para ver el tercer juego de las Finales de la Conferencia Este entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers fue puesta en subasta y ya alcanzó una oferta de 6 mil dólares. De acuerdo con Entertainment Tonight, el asiento courtside se ofrece como una pieza de colección única. Aunque el anuncio evita mencionar directamente a Taylor, sí la describe como una de las artistas más importantes del mundo y ganadora de 14 premios Grammy.

La silla de Taylor Swift en un partido de los Knicks sale a subasta

Gregory Shamus/Getty Images

La aparición de Taylor Swift junto a Travis Kelce en aquel partido generó una gran atención mediática y ahora ese momento podría convertirse en un objeto de colección para las ‘swifties’ de todo el mundo.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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