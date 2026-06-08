La silla de Taylor Swift en un partido de los Knicks sale a subasta

La influencia de Taylor Swift sigue trascendiendo la música. Ahora, la silla en la que la cantante se sentó durante un partido de playoffs entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers ha sido puesta en subasta, despertando el interés de coleccionistas y seguidores.

Gregory Shamus/Getty Images

La silla donde la cantante se sentó para ver el tercer juego de las Finales de la Conferencia Este entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers fue puesta en subasta y ya alcanzó una oferta de 6 mil dólares. De acuerdo con Entertainment Tonight, el asiento courtside se ofrece como una pieza de colección única. Aunque el anuncio evita mencionar directamente a Taylor, sí la describe como una de las artistas más importantes del mundo y ganadora de 14 premios Grammy.

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La aparición de Taylor Swift junto a Travis Kelce en aquel partido generó una gran atención mediática y ahora ese momento podría convertirse en un objeto de colección para las ‘swifties’ de todo el mundo.