Tras la misa con el Papa, Leonor y Sofía disfrutan de una noche al ritmo de Bad Bunny

La princesa Leonor y la infanta Sofía tuvieron un intenso fin de semana en Madrid, donde asistieron a dos de los eventos más comentados del momento, por la mañana participaron en la multitudinaria misa presidida por el Papa León XIV en la plaza de Cibeles y, horas más tarde, acudieron al sexto concierto de Bad Bunny en la capital.

Las hijas de la reina Letizia y el rey Felipe VI, demostraron que no quisieron perderse ninguno de los acontecimientos que marcaron la agenda de la ciudad, pero sin duda, ambas sorprendieron al asistir al concierto del puertorriqueño.

Te podría interesar: Quién es Gabriel Giacomelli, el multimillonario brasileño vinculado sentimentalmente con la princesa Leonor

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto de Bad Bunny

Leonor y Sofía asistieron al concierto de Bad Bunny desde uno de los palcos del estadio Riyadh Air Metropolitano, y aunque no estuvieron en la popular “Casita de Bad Bunny”, su presencia fue confirmada por el periodista Javi de Hoyos, quien compartió imágenes en redes sociales donde se ve a ambas disfrutando del espectáculo y utilizando las cámaras luminosas que el cantante entrega a los asistentes.

Leonor, que vestía de color rojo, y Sofía que iba de blanco, asistieron junto a un grupo de amigos al concierto del cantante que comenzó en a la 20:00 horas, generando conversación en redes sociales por su inesperada presencia en el show del puertorriqueño.

“Por la mañana oración, por la tarde ron”, y “vieron al Papa y al papi” han sido algunos de los comentarios destacados de los usuarios al vídeo del periodista español.

“Lo que hacen es demostrarnos que son humanas, que son jóvenes”, comentó en su publicación el periodista y presentador del programa DE Corazón, que se emite los fines de semana en TVE.

Leonor y Sofía junto al Papa León XIV

Leonor y Sofía acompañaron a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz en la multitudinaria misa presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles, ambas vestidas con tonos pastel, participaron en la recepción al Pontífice antes de la celebración del Corpus Christi, que reunió a más de un millón de personas y contó con la presencia de autoridades madrileñas, representantes políticos y varios miembros de la familia real española, incluidas las infantas Elena de Borbón y Cristina de Borbón junto a sus hijos.

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto al Papa León XIV Getty Images

Por otra parte, el Papa León ya había bromeado con la coincidencia de su viaje a Madrid con la serie de conciertos de Bad Bunny en la capital española, pues encuentra gracioso que los jóvenes prefieran ver al cantante que a él.

“Es alentador y espero poder animar a los jóvenes”.