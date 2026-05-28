Quién es Gabriel Giacomelli, el multimillonario brasileño vinculado sentimentalmente con la princesa Leonor

La vida sentimental de la princesa Leonor vuelve a captar la atención mediática, en esta ocasión, la heredera al trono español ha sido relacionada con Gabriel Giacomelli, un joven empresario brasileño que presume de una millonaria fortuna.

A pesar de que la princesa Leonor ha intentado mantener su vida personal privada y lejos de la exposición pública, cualquier posible vínculo amoroso genera un enorme interés, es por esta razón que muchos se preguntan quién es realmente Gabriel Giacomelli.

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¿Quién es Gabriel Giacomelli, el supuesto novio de la princesa Leonor?

Gabriel Giacomelli nació en Brasil y proviene de una familia ligada al mundo empresarial, financiero, con importantes conexiones a nivel internacional, lo que le ha permitido vivir en diferentes ciudades del mundo como Nueva York o Gales.

Su padre, Drausio Giacomelli, desarrolló una destacada carrera en el sector bancario internacional y en mercados emergentes, mientras que su madre, Fernanda Giacomelli, ha construido una importante carrera en sectores como publicidad y comunicación.

La familia Giacomelli mantiene un estilo de vida cosmopolita entre Brasil, Nueva York y Europa, moviéndose dentro de círculos de alto perfil económico, y aunque Gabriel no proviene de la aristocracia tradicional, forma parte de la nueva élite global cercana a jóvenes miembros de la realeza europea.

De hecho, se dice que el ambiente del UWC Atlantic Collage, donde se conocieron Leonor y Gabriel, es conocido precisamente por reunir a los hijos de diplomáticos, empresarios, políticos y miembros de la realeza, donde se forjan amistades, vínculos e importantes conexiones.

¿Quién es Gabriel Giacomelli, el supuesto novio de la princesa Leonor? Getty Images

¿Cómo surgió la conexión entre la princesa Leonor y Gabriel Giacomelli?

De acuerdo con medios europeos y latinoamericanos, Gabriel Giacomelli habría conocido a la princesa Leonor durante sus estudios en el exclusivo UWC Atlantic College de Gales, donde ambos cursaron el Bachillerato Internacional, antes de que ella comenzara con su formación militar en España.

Desde entonces, ambos habrían mantenido una relación cercana que poco a poco se transformó de la amistad a un sentimiento más profundo, algunos medios incluso han mencionado que Gabriel habría asistido a eventos privados vinculados al entorno de la familia real española.

Hace unos años fue fotografiado en Zarzuela junto a la princesa Leonor, la infanta Sofía y los reyes Felipe y Letizia, además de ser señalado como invitado a un evento familiar de Paloma Rocasolano.

Desde entonces surgieron los rumores sobre una posible relación con la heredera, aunque nunca fueron confirmados; sin embargo, también se asegura que Leonor ha viajado a Nueva York en el pasado para visitarlo, aunque no existe confirmación oficial de un romance entre ambos jóvenes.