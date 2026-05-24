Las amorosas palabras del príncipe William sobre Kate Middleton: “sin ella no podríamos”

El heredero al trono británico describió a la princesa de Gales como “una madre increíble” y una “esposa increíble”, además de asegurar que su familia “literalmente no podría arreglarselas sin ella”. El príncipe también confesó sentirse “muy orgulloso”, de la fortaleza que ha mostrado Kate durante los últimos meses, especialmente después del tratamiento contra el cáncer que enfrentó en 2024.

Las palabras del príncipe William llamaron especialmente la atención debido a que los miembros de la realeza suelen mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, el príncipe decidió abrirse sobre el importante papel que tiene una esposa dentro de la familia y reconoció el esfuerzo que ha hecho para retomar poco a poco su agenda pública internacional.

William también elogió el compromiso profesional de Kate Middleton, particularmente en los proyectos relacionados con el desarrollo de la primera infancia. Según relató, la princesa pasa largas horas investigando y revisando documentos para preparar cada una de sus iniciativas. “Es una profesional de primera”, comentó el príncipe durante la conversación radiofónica.